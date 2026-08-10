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"Na samom Limu, na jednom od najlepših mesta u Priboju, stvaramo uslove da ova kasarna ponovo oživi i primi vojnike", rekao je Vučić i dodao:

"Dogovorili smo gde će različite jedinice biti smeštene, vodeći posebno računa o pograničnim mestima. U Priboju će biti brdsko-planinski bataljon, specijalizovana jedinica opremljena za uslove ovog kraja.

Očekujemo da već sledeće godine ovde bude vojska. To će značiti novi život za grad, Pribojsku Banju, pa čak i Prijepolje. Dolazak velikog broja vojnika praktično znači jednu novu fabriku za čitav kraj.