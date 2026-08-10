STVARAMO USLOVE DA OVA KASARNA PONOVO OŽIVI Vučić u Priboju: Očekujemo da već sledeće godine ovde bude vojska (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je novu kasarnu Vojske Srbije u Priboju.
"Na samom Limu, na jednom od najlepših mesta u Priboju, stvaramo uslove da ova kasarna ponovo oživi i primi vojnike", rekao je Vučić i dodao:
"Dogovorili smo gde će različite jedinice biti smeštene, vodeći posebno računa o pograničnim mestima. U Priboju će biti brdsko-planinski bataljon, specijalizovana jedinica opremljena za uslove ovog kraja.
Očekujemo da već sledeće godine ovde bude vojska. To će značiti novi život za grad, Pribojsku Banju, pa čak i Prijepolje. Dolazak velikog broja vojnika praktično znači jednu novu fabriku za čitav kraj.
Želimo da čuvamo ova mesta, da ih dodatno ojačamo i da ljudi imaju još više razloga da ovde ostanu i grade svoju budućnost".