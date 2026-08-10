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Srpska lista je danas u saopštenju, u ime srpskog naroda, izrazila protivljenje povlačenju ili bilo kakvom smanjenju prisustva pripadnika Kfora na glavnom mostu na Ibru i navela da je tim povodom zatražen hitan sastanak sa komandantom Kfora generalom Ozkanom Ulutašem.

Srpska lista ukazuje da, imajući u vidu izuzetno složenu političku i bezbednosnu situaciju, kao i činjenicu da je prostor glavnog mosta decenijama bio mesto ozbiljnih tenzija i sukoba, svaka odluka koja može uticati na bezbednost na tom osetljivom mestu mora biti doneta sa najvećom mogućom pažnjom i uz puno uvažavanje zabrinutosti građana.

Zbog toga su, kažu, zatražili hitan sastanak sa komandantom Kfora, na kojem žele da prenesu ozbiljnu zabrinutost srpskog naroda na severu Kosova i Metohije, kao i zahtev za obustavu ove aktivnosti.

Foto: Kurir

- Posebno ističemo da pripadnici Kosovske policije svojim dosadašnjim delovanjem nisu izgradili poverenje srpskog naroda. Naprotiv, njihovo postupanje u brojnim situacijama, uključujući podršku akcijama koje smatramo nezakonitim i usmerenim protiv srpskog naroda i njegovih institucija, dodatno je produbilo nepoverenje i osećaj nesigurnosti među Srbima - navodi Srpska lista.

Dodaju da ne mogu da utiču na to kako Kfor sprovodi mandat poveren rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244, ali ističu da je neprihvatljivo da se pitanje bezbednosti na glavnom mostu tretira na način koji može stvoriti dodatnu nesigurnost među građanima, posebno u trenutku kada su tenzije na terenu visoke.

Srpska lista poručuje i da prisustvo Kfora na tom mestu za srpski narod ima poseban bezbednosni značaj i predstavlja važan faktor stabilnosti.

- Zato očekujemo da Kfor sa najvećom ozbiljnošću razmotri zabrinutost građana i da ne preduzima korake koji bi mogli ugroziti osećaj sigurnosti ili dodatno pogoršati ionako složenu situaciju na terenu. Pozivamo Kfor da zadrži adekvatno prisustvo na glavnom mostu i da svojim delovanjem nastavi da doprinosi očuvanju mira, bezbednosti i stabilnosti za sve građane - dodaje se u saopštenju Srpske liste.

Ranije danas, RTK je objavio da je Kosovska policija posle 27 godina počela da preuzima odgovornost za bezbednost na glavnom mostu preko Ibra koji deli severnu i južnu Mitrovicu, ali je poručnik Kosovske policije Erduan Baljići za Kosovo onlajn izjavio da na mostu nema nikakvih promena.

U međuvremenu, Misija Kfora je saopštila da je danas započela integraciju pripadnika Kosovske policije u bezbednosnu arhitekturu Kfora manastira Visoki Dečani.

Baljići: Bez promena na mostu na Ibru

Nakon vesti da je Kosovska policija posle 27 godina počela da preuzima odgovornost za bezbednost na glavnom mostu preko Ibra, koji inače obezeđuje Kfor, poručnik tzv. Kosovske policije Erduan Baljići izjavio je za Kosovo onlajn da na mostu nema nikakvih promena.

tzv. Kosovska policija na mostu na Ibru Foto: Kosovo onlajn printskrin



- Nema nikakvih promena na glavnom mostu na Ibru, sve je kao i do sada. Jedna patrola Kosovske policije je parkirana, kao i do sada. Nismo dobili nikakve druge informacije - izjavio je Baljići.