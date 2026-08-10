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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje incidente usmerene prema Draganu J. Vučićeviću i njegovoj porodici, kao i novinarki Nini Kuburović.

"Dolazak nepoznate osobe na kućnu adresu porodice Dragana J. Vučićevića, gde su se nalazili njegova supruga i maloletna deca, kao i sečenje gume na automobilu Nine Kuburović, moraju biti alarm za čitavo društvo", navodi se u saopštenju ANS u kome se dodaje:

"ANS upozorava da retorika mržnje, targetiranje i pozivi na obračun koji se sve češće čuju iz dela blokaderskog političkog miljea stvaraju opasnu atmosferu u kojoj nasilje može postati prihvatljivo sredstvo političke borbe.

Ne tvrdimo ko stoji iza ovih incidenata – to moraju da utvrde nadležni organi. Ali jasno i glasno pitamo: dokle ćemo tolerisati atmosferu u kojoj se novinari targetiraju, zastrašuju i njihove porodice dovode u stanje straha?

Pozivamo policiju i tužilaštvo da hitno i do kraja ispitaju oba slučaja, identifikuju odgovorne i utvrde sve okolnosti.

Političko neslaganje nikome ne daje pravo na pretnje, zastrašivanje ili ugrožavanje bezbednosti. Granica mora biti jasna i ista za sve.