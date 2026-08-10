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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas građanima u Novoj Varoši da se obraća i Bošnjacima i Srbima i apelovao da se građani ne dele po veroispovesti.

Na tvrdnju jedne meštanke Nove Varoši da ona, kao Bošnjakinja nije bila zaposlena zbog diskriminacije, Vučić je ukazao da i u srpskim porodicama ima nezaposlenih.

"Ovaj čovek ima četvoro dece, Srbin je i niko mu ne radi, a vas je dve, jedna ima posao u državnoj službi i kažete da ste diskriminisani zato što ste Bošnjakinja", rekao je Vučić.

Dodao je da mu je veoma žao što se ona tako oseća i da će dati sve od sebe da se tako ne oseća u budućnosti.

"Ja se okrećem i Bošnjacima i Srbima. Nemojte da mi delite ljude po verskoj pripadnosti, po bilo čemu - za mene su svi građani. To što sam ja Srbin pravoslavne vere ne znači da neću da pokažem poštovanje prema Bošnjacima muslimanske veroispovesti", rekao je Vučić.

Tokom obilaska nove kotlarnice, Vučić je zatim na pitanje da prokomentariše navode o diskriminaciji rekao da će sve biti provereno.

"Teško mi je pala priča o diskriminaciji, ali sve ćemo proveriti", rekao je Vučić.

On je predsedniku opštine Nova Varoš Branku Bjeliću napomenuo da ubuduće češće razgovara sa građanima.

"Radi svoj posao i razgovaraj sa narodom. Razgovaraj sa ljudima. Otiđi u svako selo i razgovaraj sa njima. Nemoj da obećavate ono što ne možete da ispunite. Ali i kad ne ispunite - i ne možete uvek da ispunite - nije uvek važno, ali je važno da pokažete brigu i volju da ljudima pomognete. To je ono što je najvažnije", rekao je Vučić Bjeliću.

Na pitanje druge meštanke u vezi sa vodosnabdevanjem, Vučić je rekao da je problem u parama, i da zato nema magistralnog vodovoda.

Vučić je izrazio poštovanje za upornost meštana Nove Varoši.

"Neverovatnu upornost da obezbedite za svoja sela i za svoja mesta, puteve i sve drugo, makar pre toga nije ni bilo toga. Deo ćemo da uradimo, a sve da ćemo da uradimo neću da vam obećam", rekao je on.