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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas u selu Radijevići kod Nove Varoši porodicu Purić koja ima osmoro dece i zahvalio im na tome šta su uradili za svoju zemlju.

"Ovi anđeli nam više vrede nego sve drugo što mi pričamo", poručio je Vučić.

Miloš Purić je rekao da ne dosađuju previše lokalnoj samoupravi, dodajući da rade po 16,17, 20 sati ako treba dnevno i da ono što su stekli, stekli su, kako je rekao, svojim radom.

"Nama je velika čast, zadovoljstvo što ste danas došli da vidite, da posetite naše domaćinstvo. Mašine smo kupovali, traktore iz 80-ih godina reparirali, ali eto, trudimo se da ne kukamo previše, da ne tražimo previše, ali nikakvu pomoć ne odbijamo. Sve što dođe, hvala", rekao je Purić.

Foto: Nemanja Nikolić

Vučić ga je pitao da li su iskoristili sredstva iz novih mera koje je država dala, a Purić je odgovorio da nešto jesu, nešto nisu.

Predsednik je pozvao saradnike da ostanu sa porodicom i objasne im kako mogu da iskoriste mere države.

On je rekao da zna da to nije ni razlog ni motiv, ali da porodici i posebno majci Milici nešto više novca može da olakša i čuvanje i opremanje dece.