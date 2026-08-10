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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u razgovoru sa građanima Nove Varoši da će biti urađeno 25 do 30 kilometara seoskih puteva u tom kraju i dodao da je to investicija od sedam do osam miliona evra.

"Što se tiče kilometara puteva, daćete nam 25 do 30 kilometara seoskih da asfaltiramo i mi ćemo da uradimo. To je u novcu negde oko sedam do osam miliona evra, ogroman novac", istakao je Vučić.

Poručio je okupljenim građanima da razmisle gde je najpotrebnije da se urade putevi.

"Dogovorite se, svi predsednici mesnih zajednica i sa predsednikom opštine. Razgovarajte i pogledajte da vidite kako i na koji način da taj problem rešite. Mi ćemo pare da damo, da organizujemo posao. Stalo nam je da budete zadovoljniji. A ovo ovako baš nema mnogo smisla, gde svako dođe da traži samo za svoju kuću", rekao je Vučić.

1/7 Vidi galeriju Predsednik Srbije razgovara s građanima Foto: Marko Karović

Dodao je da ne može sve da se uradi i neće da obećava ono što ne može da se uradi.

"Ono što je važno, razumeo sam, pogledao sam spisak poslodavaca u Novoj Varoši. Zaista je to malo i zaista je to nedovoljno. Zato ćemo gledati, i ako ne budemo mogli da dovedemo privatnog investitora, da jednu državnu kompaniju dovedemo da zaposli, pre svega stotinu žena, jer su nam žene stub kuće i onda će vam biti lakše ovde i u Novoj Varoši i okolnim selima", istakao je Vučić.

On je obećao građanima Nove Varoši da će država ubrzo uraditi puteve Akmačići-Rastoke i Negbina-Kaćani, kao i vodosnabdevanje za celu Novovarošku opštinu.

"Pošto to mnogo košta, i za to Nova Varoš ne može da skupi pare. Rekao sam: 'radimo brzo' i za koji dan videćete mašine da rade put Akmačići-Rastoke i Negbina-Kaćani, a ovde ćemo da uradimo vodu u Novoj Varoši, što je najskuplje i što Nova Varoš ne može da skupi pare", rekao je Vučić okupljenim građanima na gradskom trgu.

Vučić je rekao građanima da je zahvalan za sve što su radili i činili u prethodnom periodu i što su, kako je rekao, uvek razumeli potrebe države.

"Došao sam da pitam vas šta je to što mislite da je najvažnije, i šta je to što mislite da možemo da uradimo", rekao je Vučić u razgovoru sa građanima.

Oni su se najviše žalili na vodosnabdevanje i da ništa nije urađeno po tom pitanju 40 godina, a Vučić im je odgovorio da za to nije kriv predsednik opštine Branko Bjelić.

"Velike su to pare, ja sam kriv. Ne može Branko ništa da uradi, ne može bilo ko da uradi, zato što samo ovde za vodosnabdevanje su pare toliko velike da Nova Varoš to ne može da zaradi za ne znam koliko godina hoćete. I nema tog predsednika iz Nove Varoši koji to može da vam obezbedi. To može da obezbedi država, ja sam obećao, ja sam kriv za to", rekao je Vučić.

Dodao je da je to zato što su svi projekti iz "Čiste Srbije" koje su radili uvek kasnili.

"Zato što je sve njih bilo prilično briga da li će to negde da stigne ili neće da stigne, suviše komplikovano. Ali sam vam sada rekao zato tri sitnice. Treba da se uradi i tu petlja na Branoševcu, treba još mnogo stvari da se uradi, ali sam vam zato obećao ne mnogo stvari da bismo to mogli brzo da uradimo", rekao je Vučić meštanima.

On im je rekao da će napraviti i ski stazu u Novoj Varoši.

"Ne znam ni koliko je to para danas, ali ćemo da radimo dodatne investicije na Staroj Planini na istoku Srbije, ali ćemo i ovde to da uradimo. Da li ćete to da imate ove zime ili nećete, pokušaćemo da imate sledeće zime, ne bi li mogli da privučete što više turista. To je ono što mogu da vam kažem", rekao je Vučić.

Jedan od meštana rekao je da se grad nalazi u veoma teškoj situaciji, da su nekada imali 4.500 zaposlenih, a da danas radnici odlaze na Zlatibor da bi imali koru hleba i da se osećaju veoma zapostavljeno i neravnopravno u odnosu na druge gradove. On je zatražio da se dovede neki investitor koji bi zaposlio ljude, a opštinsko rukovodstvo je optužio da su pokrali pare namenjene za kanalizaciju.

"Daj mi dokaz, da ih uhapsim odmah", odgovorio je Vučić.