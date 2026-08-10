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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će uskoro početi potpisivanje ugovora o izgradnji pruge na Zlatiboru.

- Ulažemo veliki novac, i ono što je za vas značajno, čuli ste već, od Požege preko Užica, Gorjana, Zlakuse, Sevojno u stvari, malo će da se izmakne, ali Zlakusa, Sevojno idemo ka Užicu i ka Mačkatu, i to ćemo uskoro da potpisujemo ugovore i da krenemo da radimo. Ali ono što je vest vas: 1. oktobra, konačno, posle 100 godina peripetija, i posle, čini mi se, 50 godina obećanja svih mogućih vlada, 1. oktobra kreću radovi na tunelu pod Kadinjačom, i mislim da je to velika vest i za Užice i za Bajinu Baštu. Bolje da vam ne govorim koliko je to muka i problema bilo. Dakle, 1. oktobra kreću radovi, i da to završavamo, da jedan od najtežih deonica na taj način premostimo i uradimo ono što je najbolje - rekao je Vučić i dodao:

Foto: Marko Karović

- Govorio je Milan o ovoj obilaznici: uradićemo celu obilaznicu, vrednost će biti između 22 i 23 miliona evra, do sada smo platili 7 miliona evra. Takođe, za nas je važno da radimo posle toga i brzo saobraćajnicu prema Kotromanu, prema Višegradu, onda bismo, čini mi se, celu zapadnu Srbiju dobrim putevima povezali, obezbedili dolazak dodatnih investitora, i još jedanput Zlatibor kao centar Zlatiborskog okruga osnažili i ojačali. Ovi tereni su veoma važni da budu urađeni u skladu sa svim svetskim uzusima, jer ovde je priroda veličanstvena, ovde je divno da se dolazi. Imamo dovoljno i naših klubova koji, umesto da ostavljaju pare u inostranstvu, mogli bi da ih ostave ovde, u svojoj zemlji. A naravno, siguran sam da će to privući i mnoge druge i iz regiona, a i iz šireg regiona, dakle, ili čitave jugoistočne Evrope. Sve što možemo da pomažemo, mi ćemo da pomognemo, i to smo radili i kad smo bili na različitim političkim stranama, zato što Srbija mora da bude interes svakog od nas, i samo kada smo ujedinjeni možemo i moramo da radimo dobre stvari za sve naše građane - poručio je predsednik.

On je poručio da još mnogo toga mora da se radi, kao i da ovo doprinosi sveukupnom rastu Srbije.

- Ovo doprinosi činjenici da je Srbija prva zemlja po stopi rasta u prvom polugodištu ove godine u Evropi, i daće biti ubedljivo prva sledeće godine. To nam omogućava veće plate i penzije, i zato želimo da radimo i da radimo. Danas sam pričao sa Despićem, i malopre sa Milanom, oko Tornika, Pribojske Banje, gondole. Ako po tim parama možemo da dobijemo čak i 30% da bude skuplje od toga, Milane, ulazite u taj projekat, razgovarajte dole sa Pribojem, i da to rešavamo što pre, jer to će nam drastično podići Priboj i sve drugo - rekao je Vučić.

On je najavio da će biti izgrađena i pruga.