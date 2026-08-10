- Da nemaju više opravdanje što idu na pripreme u Antaliju. Ovi tereni su veoma važni da budu urađeni u skladu sa svim svetskim uzusima, jer ovde je priroda veličanstvena, ovde je divno da se dolazi. Imamo dovoljno i naših klubova koji, umesto da ostavljaju pare u inostranstvu, mogli bi da ih ostave ovde, u svojoj zemlji. A naravno, siguran sam da će to privući i mnoge druge i iz regiona, a i iz šireg regiona, dakle, ili čitave jugoistočne Evrope. Sve što možemo da pomažemo, mi ćemo da pomognemo, i to smo radili i kad smo bili na različitim političkim stranama, zato što Srbija mora da bude interes svakog od nas, i samo kada smo ujedinjeni možemo i moramo da radimo dobre stvari za sve naše građane - poručio je predsednik.