ZLATIBOR ĆE BITI NALIK NA ANTALIJU Grade se novi tereni, Vučić: Imamo naše klubove koji umesto da ostavljaju pare u inostranstvu, mogu da ih u svojoj zemlji
Predsedni Srbije Aleksandar Vučić u nastavku posete jugozapadu zemlje obišao je završne radove na obilaznici oko Zlatibora i radove na izgradnji sportskih terena.
- Kada tereni budu završeni, da li će stvarno moći da dolaze sve vrhunske ekipe - upitao je Vučić i dobio potvrdan odgovor, pa nastavio:
- Da nemaju više opravdanje što idu na pripreme u Antaliju. Ovi tereni su veoma važni da budu urađeni u skladu sa svim svetskim uzusima, jer ovde je priroda veličanstvena, ovde je divno da se dolazi. Imamo dovoljno i naših klubova koji, umesto da ostavljaju pare u inostranstvu, mogli bi da ih ostave ovde, u svojoj zemlji. A naravno, siguran sam da će to privući i mnoge druge i iz regiona, a i iz šireg regiona, dakle, ili čitave jugoistočne Evrope. Sve što možemo da pomažemo, mi ćemo da pomognemo, i to smo radili i kad smo bili na različitim političkim stranama, zato što Srbija mora da bude interes svakog od nas, i samo kada smo ujedinjeni možemo i moramo da radimo dobre stvari za sve naše građane - poručio je predsednik.
Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović dao je detalje o sportskim terenima
- Imamo i drugi projekat od kapitalnog značaja, to su ovi tereni. Kada to završimo, Zlatibor će biti nalik na Antaliju, moći ćemo da primamo ekipe iz celog sveta.