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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nikad ne možete da rešite sve probleme koje građani imaju, kao i da je tokom današnje posete zapadnom delu zemlje imao čuo veliki broj pitanja i primedbi građana.

Predsednik Vučić je danas posetio četiri opštine Čajetinu, Novu Varoš, Priboj i Prijepolje.

- Ono što je za mene utisak, to je ono što ćemo da uradimo. Jednim delom ono što smo uradili, a posebno ono što ćemo da napravimo. I ako krenete od Zlatibora, dakle, gde radimo ovu obilaznicu koja je ukupno 22, 23 miliona evra, koja je strašno značajna zbog smanjenja gužvi u samom centru Zlatibora, i pomaže i Čajetini, i pomaže svima koji idu od Užica ka Novoj Varoši, ka južnom delu Zlatiborskog okruga, do velikih sportskih terena koji će državu da koštaju preko 20 miliona evra, od crpnih stanica i do mnogih drugih stvari - istakao je Vučić.

- Ljudi traže puteve, moraćemo da rešavamo to. Mnogo toga je urađeno, ali morate da radite još. Zadovoljan sam današnjom posetom, ali ima jedan problem, danas mi nije bilo lako da istrpim, bilo je više od 300 pitanja ljudi, na teritoriji 3 opštine, različitih ljudi, i pitanja i primedbi i zamerki i svega drugog, toga bi bilo manje da su ljudi iz lokalnih samouprava bolje slušali - rekao je on za RTS.

Ljude morate saslušati

- Nevezano za to što nema to uvek veze ni sa realnošću, nije to uvek ni sasvim moguće ispuniti, nije to uvek ni sasvim istinito što sve čujete, ali dobrim delom jeste. Dobrim delom ljudi izlaze sa svojim problemima, i ako ne možete da ih rešite, onda bar možete da ih saslušate. Ili da im objasnite da je nemoguće da to bude rešeno, i to je nešto, ali morate da ih saslušate. I ja sam sve ovo vreme govorio: važno je da čujemo ljude, važno je da slušamo ljude, to je za nas najvažnije. Nažalost, mnogi nisu razumeli, i mislim da je ovaj portal "Ko si bre ti" u mnogome doprineo, jer sad vidim da su mnogi lokalni funkcioneri, neću da kažem uplašeni, ali pomalo zabrinuti zbog toga što vide da mi dobijamo neku vrstu izveštaja od ljudi koji uglavnom nisu zadovoljni nečim, i onda brinu o tome kakva će da bude reakcija, da li, ne znam, centrale partije, ili vrha države, ili bilo koga - rekao je on.

Predsednik je rekao da nije lako sve to čuti, jer ljudi žele da bude nešto urađeno što nije urađeno po 60, 70 godina, ali moramo da radimo.

1/9 Vidi galeriju Vučić u obilasku radova na obilaznici oko Zlatibora Foto: Marko Karović

- Uspevamo nekako da održimo FAP, da održimo Priboj u sistemu naše namenske industrije, i ovo je veliki posao za njih. Videli ste da oni rade razne vrste šasija, od Pasarsa do Mrapova, do Nora, do svega drugog, dakle, i nastavićemo da radimo sa njima, i ti ljudi neće ostati bez posla. Ja sam posebno srećan što... ja ne mogu da se setim, znam da je to jedan divan bošnjački par koji su se vratili iz inostranstva i koji sad prave novu fabriku u Priboju, i sve što možemo da im pomognemo, pomoćićemo im. To je budućnost. A znate li zašto ljudi traže danas kao nasušni hleb da rade u FAP-u? Da budem sasvim otvoren, i to je naš problem. Zato što im je lakše da rade u FAP-u, jer onda kada dođe branje malina i sve drugo, onda mogu da dobiju bolovanje, da ih 3 meseca se ne pojave, jer država neće da ih otpusti, a u privatnoj firmi je to nemoguće. Tako da možete da dobijete. .. možete da platite i 20. 000 dinara manju platu, opet će ljudi da traže da rade u državnoj firmi. I tu sad imamo bezbroj problema, i ja moram da ukazujem na probleme, a neke od tih problema, naravno, moramo i da rešavamo. Da bi se svi ovi projekti realizovali, potrebno je da zemlja ima stabilnu ekonomiju, punu državnu kasu - rekao je on.

Vučić je naglasio da uvek morate da saslušate ljude.

- Važno je da čujemo i saslušamo ljude. Neki lokalni funkcioneri se sada plaše zbog prijava koje dobijamo na sajtu 'Ko si bre ti' i to je dobro. Moramo da radimo, da gradimo zemlju - rekao je on.

Potrebno čuvati ekonomsku stabilnost

Vučić je naglasio da je potrebno čuvati nizak deficit, potrebno je čuvati nisku stopu javnog duga u odnosu na BDP, ali je visoka stopa rasta osnovni preduslov i za povećanje životnog standarda, i za povećanje plata, i za povećanje penzija.

- I zato toliko ulažemo u infrastrukturne projekte, da to bude taj jedan od stubova na kojima podižemo našu stopu rasta. Time podižete, naravno, kroz uvećane plate i penzije, podižete i potrošnju kao drugi od stubova. Ono što nedostaje danas, u eri ratova i sukoba, to su strane direktne investicije. Mnogo su veće bile pre 2 godine nego što su danas, i pre 3 godine nego što su danas, i sve je to logično. I bile su veće pre, ne znam, 4 godine nego što su bile u vreme kovida ili u vreme baš početka ukrajinskog sukoba. Tako da, kada sve to sagledate, ekonomija je jedan sistem spojenih sudova koji zavisi i od mira i stabilnosti, koji morate da sačuvate, koji zavisi od svih ovih parametara o kojima sam govorio. Kao što vam je i monetarna stabilnost uzročno-posledično vezana za fiskalnu stabilnost, morate da čuvate dobro svoj fiskal, da ne pravite veliki deficit, i istovremeno time snažite svoju monetarnu stabilnost, stabilnost vaše valute, i to uspevamo. E sad, mi moramo da radimo više - rekao je on.

Prema Vučićevim rečima, savetovao bi svima da rade više.

1/9 Vidi galeriju Predsednik u Novoj Varoši Foto: Marko Karović

Svi treba da rade više

- Danas su se neki, zbog ovog podkasta, vidim da je to postalo i na ovom Polimarketu glavna vest, pitali su me šta bih savetovao kancelaru Merzu i šta bih savetovao sebi i nama. Ja sam rekao da više radimo. I ja ne mislim da ijedan političar to hoće da kaže. Kancelar Merz je bio hrabar, pa je pre 20-ak dana, ako se sećate, rekao da ima veliki absence rate, da ima velika bolovanja i čuda, a ta bolovanja su kod njih na 1/3 nivou nego što su u odnosu na nas u Srbiji. Onda možete da mislite kakav problem mi imamo. I kada dodate takozvanu digitalnu lenjivost, koliko vremena provedemo drndajući telefone na poslu, koji nema, i to kad nema veze sa našim osnovnim poslom, onda vam je jasno da naša produktivnost ne može da bude na visokom nivou. Ja sam rekao: suština je da moramo da radimo više, svi zajedno u Evropi, i zato zaostajemo i za Kinom i za Amerikom, jer i Kinezi i Amerikanci su vredniji od nas. I naravno da to niko ne želi da čuje. Niko ne želi to da čuje. Svim ljudima je mnogo lakše da se radi manje, ili da se ode, ide po odmorima stalno, i tako dalje, ali mi tu gubimo kao kontinent stratešku prednost koju smo imali u industrijskom segmentu, posebno Nemačka. Dakle, i ako to izgubimo, onda ne znam u čemu ćemo mi da se takmičimo sa Kinom i Amerikom, koje postaju svet i koje postaju neverovatno dominantnije u odnosu na nas. Mene danas ne znam koliko ljudi pitalo: "E, pa kako si izdržao? " Pa kako sam izdržao? Radni dan. Radni dan. Pa to sad ima kao veze da li je 40 stepeni ili je minus 4 stepena, svejedno je. Moraš da radiš. Moraš da se boriš. Zato mi danas brže rastemo. Zato smo mi u čudu da brže rastemo. Zato što su neki drugi poprimili naše stare navike, a mi smo pokušali sebe da ispravimo i sa nešto više tigrovog oka gledamo u budućnost. Hoćemo da rastemo i hoćemo da se borimo. I zato smo mi danas uspešniji od njih. Nije to palo s neba. Nije to došlo niotkuda. Nije to došlo zato što se ne znam šta dogodilo. Ne, vodili smo osmišljenu, dobru, pametnu politiku - objasnio je Vučić.

On je rekao da moramo da ulažemo više, i u infrastrukturne projekte i u sve drugo.

- Vi pričate o Ekspu, videli ste, danas mi je bilo drago kada je Milan Stamatović na Zlatiboru rekao: "Ej, ovi tereni, to je deo Ekspa. " Hoću da završimo terene, da imamo fudbalske terene kao u Antaliji, da imamo 15 terena tih, na kojima svi naši klubovi, ali i svi strani klubovi, mogu da dođu i da šutiraju tu loptu, umesto da idu u neku drugu zemlju. Dakle, em im je bliže, em im je lepša priroda, em je čistiji, zdraviji vazduh i sve drugo. Ali za to morate da uložite samo u te, u tu travu za šutiranje lopte, morate da uložite 30 miliona evra, pa plus sve drugo što dolazi. Reč je o ogromnom novcu. Da biste to finansirali, zemlja mora da radi, fabrike moraju da rade, morate da se borite, i kraj priče. Ako neko misli: "Tako, mi ćemo da legnemo na klupu," a onda će neko da dođe i isčupaće, da izvuče pare, tako država ne funkcioniše, i tako zemlja ne može da ide napred.

Kakve veze ima Ibar sa Albanijom?

Komenarišući navode o Ibru, Vučić je rekao da mu nije jasno kakve veze to ima sa Albanijom.

1/17 Vidi galeriju Predsednik u selu Radijevići Foto: Nemanja Nikolić

- Kažete: "Oni će da se obraćaju Briselu", pošto ne znaju više šta bi sa sobom. Tamo muče i maltretiraju Srbe, a ne znaju kakve to veze ima sa Albanijom. Kakve veze ima Ibar sa Albanijom? Kakve veze ima ikakve sa bilo kim od njih, na bilo koji način? To je naše unutrašnje pitanje. I ja sam samo rekao: sazvaćemo radnu grupu, napraviti radnu grupu, da vidimo gde nama odgovara. Imamo problema tamo negde oko Ribarića, ne znam gde već, da vidimo, da sagledamo o čemu se radi, pa ćemo da vidimo. I nema tu velike filozofije, ali oni moraju to da rade da bi prikrili sve svoje zločine protiv srpskog naroda: hapšenja, maltretiranja, šikaniranje Srba, rušenje kuća, bukvalno prebijanje Srba samo zato što su Srbi na svakom mestu. I dodatno, teror koji sprovode zajedno sa organima međunarodne zajednice na svakodnevnom urušavanju institucija Srbije i snaženju institucija koje nemaju veze sa međunarodnim pravom i nisu osnovane u skladu sa međunarodnim javnopravnim normama - rekao je on.

Odgovarajući na pitanje o KFOR na KiM, predsednik je rekao da večeras ima razgovor sa Milanom Mojsilovićem.

Otvorena Pandorina kutija na KiM

- On je danas razgovarao, pretpostavljam, sa komandantom Kfora oko drugih stvari, zato što su oni hteli da puštaju most na Ibru u Mitrovici, pa je zbog toga usledila naša intervencija, da se tako nešto ne sme dozvoliti. Ali, za mene, ništa od toga nije neočekivano. Nemojte da zaboravite: nas je 19 NATO zemalja bombardovalo 1999. godine, sa jednim jedinim ciljem, da nam otmu Kosovo i Metohiju. I oni se čudom čude kako još 18 godina, dakle posle proglašenja nezavisnosti od strane Prištine, njihove proklamacije, i dalje nemaju priznanje od strane Srbije i mnogih zemalja u svetu, čak i većeg broja zemalja u svetu nego onih koji su ih priznali. I tako, čudeći se čudu, oni će, naravno, da staju na njihovu stranu. Zbog toga su sprovodili bombardovanje i zločine nad ovom zemljom. I nema tu sad ja da vam objašnjavam nešto, jasni su vam motivi. Oni moraju da završe svoju igru, i to će da nastave da rade. Za nas je da budemo strpljivi, da budemo dovoljno pametni, da budemo dovoljno odgovorni, da ne idemo grlom u jagode, ne zato što se bilo koga plašimo. Kao što vidite, ja nemam nikakav strah od njih, i sve najgore mislim o zajedničkoj akciji Prištine sa svim međunarodnim faktorima protiv srpskog naroda -rekao je on.

Predsednik je istako da su oni otvorili Pandorinu kutiju u Evropi i da su oni krivi za ovo što se danas dešava na istoku Evrope, i za mnoge druge stvari.

- Zato što, kad jednom otvorite takvu kutiju, onda više povratka nema. Duh u bocu još niko nije vratio. Kad je izašao iz boce, niko ga više nije vratio. Dakle, mi smo tu u veoma teškoj situaciji, u izuzetno teškoj situaciji. Ne bave se oni bezbednošću Srba. Srbe tamo maltretiraju, tuku, hapse svakoga dana. Baš to njih briga. Nikada nisu pitali za to kako je na slobodi pripadnik kosovskih snaga bezbednosti, koji je ranio dvoje dece, koji su bili krivi samo zato što su nosili badnjak svojoj kući. Dakle, i ne treba da očekujemo to od njih. Nemoguće je da to očekujemo od njih. Za nas je da se mi bavimo svojom politikom, snaženjem, podrškom i pomoći našem narodu. Znam koliko im je teško da izdrže. U ovom trenutku, teško je pronaći druga tehnička sredstva i metode za borbu sem politike, mirnim sredstvima i da napreduje ekonomija, jer mir nama sada donosi najviše. Najbrže rastemo. Mi rastemo najbrže u Evropi, ne u regionu, u Evropi. Nama je to potrebno. To snažimo, duboko, strukturalno, na svakom mestu snažimo svoju zemlju. I mnogo, mnogo važno. Drugo, polako se menjaju stvari u svetu. Ništa to ne ide tako jednostavno, ništa to ne ide tako izvesno, ali polako će dolaziti do izmena u svetskom poretku i da vidimo možemo li da imamo više slobode ili neslobode u svom delovanju u budućnosti - pojasnio je predsednik.

Uvek se vodim interesima Srbije

Odgovarajući na pitanje o poseti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Vučić je rekao da je važno da se uvek rukovodite interesima Srbije.

- Ja ovaj posao radim, predsednik sam 10. godinu, najduže u istoriji Srbije. Kada saberete i ono što sam bio predsednik vlade, i prvi potpredsednik vlade, opet najduže u istoriji Srbije od kad postoje višestranački izbori. Nije to pitanje da li radite za svoju platu, a ja smatram da platu morate da zaradite pošteno i odgovorno. Vi radite za nešto u šta ste dali celog sebe, sva svoja uverenja, sav svoj život, rad, energiju, sve. I vi se borite za nešto. Jedan od stubova na kojima sam zasnivao našu politiku, i svi mi zajedno, jeste samostalnost i nezavisnost Srbije. I mislim da smo uradili veliku stvar, mislim da smo uradili veliku stvar, prvo i zbog stvari koje smo čuli od predsednika Zelenskog, ali i zbog toga što mi poboljšavamo poziciju Srbije na svaki način. Nama je ugovor o slobodnoj trgovini u budućnosti sa Ukrajinom veoma važan. Mi već imamo 500 miliona dolara razmene sa Ukrajinom. Mi imamo mnogo različitih tema - rekao je Vučić.

On je rekao da nije imao nikakav strah da kaže sa kim radimo fabriku dronova, niti bilo šta drugo.

- Kao što nisam imao strah kad oni dođu pa kažu: "Aha, vidi onoga, jedan avion, izvozi se oružje. " Ja sam im taj dan odgovorio, sećate se kako? Ne, nije jedan, tri su aviona bila, da vam pokažem slike. I nastaviće se to. Zašto sam ja odgovoran za radnika u ovoj zemlji? Zato što sam odgovoran i za uvoz oružja, i za proizvodnju oružja ovde, da bi naša vojska bila jaka, da bismo mogli da zaštitimo svoju zemlju i da bismo mogli da zaštitimo svoj narod. Ja ne mislim da je to posebna hrabrost, ja samo mislim da je važno da se uvek rukovodite interesima Srbije - naveo je predsednik Srbije.

Vučić je naglasio da on može da voli, nosi ili poštuje drugu zastavu, ali da se uvek bori za trobojku.