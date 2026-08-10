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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, komenarišući navode o Ibru, kaže da mu nije jasno kakve veze to ima sa Albanijom.

- Kažete: "Oni će da se obraćaju Briselu", pošto ne znaju više šta bi sa sobom. Tamo muče i maltretiraju Srbe, a ne znaju kakve to veze ima sa Albanijom. Kakve veze ima Ibar sa Albanijom? Kakve veze ima ikakve sa bilo kim od njih, na bilo koji način? To je naše unutrašnje pitanje. I ja sam samo rekao: sazvaćemo radnu grupu, napraviti radnu grupu, da vidimo gde nama odgovara. Imamo problema tamo negde oko Ribarića, ne znam gde već, da vidimo, da sagledamo o čemu se radi, pa ćemo da vidimo. I nema tu velike filozofije, ali oni moraju to da rade da bi prikrili sve svoje zločine protiv srpskog naroda: hapšenja, maltretiranja, šikaniranje Srba, rušenje kuća, bukvalno prebijanje Srba samo zato što su Srbi na svakom mestu. I dodatno, teror koji sprovode zajedno sa organima međunarodne zajednice na svakodnevnom urušavanju institucija Srbije i snaženju institucija koje nemaju veze sa međunarodnim pravom i nisu osnovane u skladu sa međunarodnim javnopravnim normama - rekao je Vučić za RTS.

Odgovarajući na pitanje o KFOR na KiM, predsednik je rekao da večeras ima razgovor sa Milanom Mojsilovićem.

- On je danas razgovarao, pretpostavljam, sa komandantom Kfora oko drugih stvari, zato što su oni hteli da puštaju most na Ibru u Mitrovici, pa je zbog toga usledila naša intervencija, da se tako nešto ne sme dozvoliti. Ali, za mene, ništa od toga nije neočekivano. Nemojte da zaboravite: nas je 19 NATO zemalja bombardovalo 1999. godine, sa jednim jedinim ciljem, da nam otmu Kosovo i Metohiju. I oni se čudom čude kako još 18 godina, dakle posle proglašenja nezavisnosti od strane Prištine, njihove proklamacije, i dalje nemaju priznanje od strane Srbije i mnogih zemalja u svetu, čak i većeg broja zemalja u svetu nego onih koji su ih priznali. I tako, čudeći se čudu, oni će, naravno, da staju na njihovu stranu. Zbog toga su sprovodili bombardovanje i zločine nad ovom zemljom. I nema tu sad ja da vam objašnjavam nešto, jasni su vam motivi. Oni moraju da završe svoju igru, i to će da nastave da rade. Za nas je da budemo strpljivi, da budemo dovoljno pametni, da budemo dovoljno odgovorni, da ne idemo grlom u jagode, ne zato što se bilo koga plašimo. Kao što vidite, ja nemam nikakav strah od njih, i sve najgore mislim o zajedničkoj akciji Prištine sa svim međunarodnim faktorima protiv srpskog naroda - rekao je on.

Predsednik je istako da su oni otvorili Pandorinu kutiju u Evropi i da su oni krivi za ovo što se danas dešava na istoku Evrope, i za mnoge druge stvari.