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Albanija nema nikakav osnov za ulogu u odlučivanju o tome kako Srbija upravlja vodnim resursima na sopstvenoj teritoriji, poručio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić albanskom kolegi Feritu Hodži, povodom njegove reakcije na najavu predsednika Aleksandra Vučića u vezi sa mogućnošću promene toka reke Ibar.

Šef srpske diplomatije poručio je da je pažljivo razmotrio izjavu ministra za Evropu i spoljne poslove Albanije Ferita Hodže, koja se odnosi na reku Ibar i ocenio da je to jasan pokušaj da se promeni tema i pažnja skrene sa neprekidnog kršenja osnovnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kršenja o kojima to albansko ministarstvo upadljivo ćuti.

"Kada se zabrinutost dosledno iskazuje samo u jednom smeru, dok se prava i bezbednost jedne cele etničke zajednice zanemaruju, sve je teže takvu selektivnost posmatrati kao politički ili etnički neutralnu", napisao je Đurić na Iksu.

Reka Ibar, ukazao je, ne protiče kroz Albaniju, niti je Albanija priobalna država u njenom slivu.

"Albanija stoga nema nikakav teritorijalni ni hidrološki osnov da polaže pravo na ulogu u odlučivanju o tome kako Srbija upravlja vodnim resursima na sopstvenoj teritoriji, u skladu sa svojim Ustavom, svojim zakonima i svojim međunarodnim obavezama", poručio je Đurić.

Prema njegovim rečima, odluka Tirane da se umeša u to pitanje, uz istovremeno zanemarivanje sistematskog pritiska na srpsko stanovništvo i napada na srpsku imovinu, neizbežno otvara pitanje političkih motiva tog istupanja, i ponovo budi opravdanu zabrinutost zbog dobro poznatih regionalnih koncepata koji nastoje da srpsku teritoriju i srpske resurse tretiraju kao deo šire albanske političke sfere.

"Želim i da budem jasan: u evropskoj budućnosti našeg regiona nema mesta za Veliku Albaniju - niti za bilo koji drugi projekat zasnovan na etničkom ekspanzionizmu i prekrajanju granica. Ono što nam je potrebno nije stvaranje novih ili većih nacionalnih država, već region u kome granice postepeno gube moć da nas dele: otvoren za ljude, trgovinu, saradnju i zajednički prosperitet, uz puno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake države", kaže Đurić.

Srbija je, istakao je šef diplomatije, suverena država i sama će odlučivati o tome kako upravlja svojim prirodnim resursima, a te odluke neće donositi Albanija, niti bilo ko drugi izvan Srbije.

"Nastavićemo da štitimo prava našeg naroda, integritet naše teritorije i naše legitimne nacionalne interese. Pokušaji da se pažnja skrene sa stanja na terenu ili da se prisvoji uloga u pitanjima koja su izvan nadležnosti Albanije neće uspeti", naglasio je ministar.

"Pažnja je dirljiva, ali megafon diplomatija ne koristi nikome"

Odvojeno od toga, dodao je, primetio je i nedavno interesovanje Albanije za to kako Srbija vodi svoju spoljnu politiku, uključujući i s kim se njeni zvaničnici sastaju i zašto, praćeno izvesnim nepotrebnim pokroviteljskim tonom.

"Pažnja je dirljiva, ali megafon diplomatija ne koristi nijednoj od naših dveju zemalja. Mudrije bi bilo spustiti ton retorike i vratite se jedinom putu koji može da izgradi bolju budućnost našeg regiona: dobrosusedskim odnosima zasnovanim na uzajamnom poštovanju, suverenoj ravnopravnosti i istinskoj saradnji", zaključio je Marko Đurić.