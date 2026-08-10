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Sin predsednika Srpske napredne stranke, Mihailo Vučević, govoriće otvoreno i bez zadrške o događajima od 13. avgusta prošle godine, kada je zajedno sa svojim ocem i drugim aktivistima SNS-a bio izložen napadu i paljenju prostorija u kojima su se nalazili.

U najavljenom intervjuu, Vučević se osvrće na sve što je usledilo nakon tog incidenta, uključujući medijsku hajku i specifičan odnos prema njegovom ocu u javnosti.