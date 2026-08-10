Politika
OGLASIO SE SIN LIDERA SNS! BEZ ZADRŠKE, VREME JE DA SE ČUJE ISTINA! Mihailo Vučević POTPUNO OTVORENO: Evo šta se tačno događalo 13. avgusta prošle godine
Slušaj vest
Sin predsednika Srpske napredne stranke, Mihailo Vučević, govoriće otvoreno i bez zadrške o događajima od 13. avgusta prošle godine, kada je zajedno sa svojim ocem i drugim aktivistima SNS-a bio izložen napadu i paljenju prostorija u kojima su se nalazili.
U najavljenom intervjuu, Vučević se osvrće na sve što je usledilo nakon tog incidenta, uključujući medijsku hajku i specifičan odnos prema njegovom ocu u javnosti.
Kompletan razgovor i svu pozadinu ovih događaja gledaoci će uskoro moći da prate u novoj epizodi na Jutjub kanalu "Cena stava".
1 · Reaguj
Komentariši