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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra nastaviti posetu jugozapadu Srbije, odnosno severnom delu Zlatiborskog okruga.

Vučić je na RTS kazao da će posetiti Arilje, Ivanjicu, koja je deo Moravičkog okruga, a ići će i u Lučane.

"Imaćemo ovde još nekog posla. Idemo u Ivanjicu koja je deo Moravičkog okruga, a idemo i u Lučane kao deo Moravičkog okruga, u Arilje kao deo Zlatiborskog okruga, obilazimo nove saobraćajnice, sve ono što treba da uradimo", kazao je Vučić.

Kako je dodao, očekuje probleme oko Rzava i Svračkova.

"To moramo da rešavamo, da vidimo da te probleme sa vodom jednom zauvek rešimo. Ogromna su ulaganja u to", naveo je Vučić.

Predsednik će sutra u 10.00 obići manastir Dubnica (Božetići), zatim je u 10.45 predviđen obilazak radova na putu Ivanjica-Sjenica, a u

11.30 obilazak poljoprivrednog gazdinstva Arsović (selo Kušići, Ivanjica).

Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, za 12.45 je predviđen obilazak kompanije Matis u Ivanjici, u 14.00 obilazak radova na putu Kaona-Luke, a u 15.00 obilazak Industrijskog kombinata livnice Guča u Lučanima.