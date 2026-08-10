Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, povodom pojedinih komentara na račun rada pripadnika Sektora za vanredne situacije MUP-a, najoštrije je osudio pokušaje dezinformisanja javnosti i političke zloupotrebe ove vanredne situacije, umesto da se pruži neophodna podrška i izrazi zahvalnost profesionalcima koji na terenu rizikuju svoje živote gaseći vatrenu stihiju, posebno u Deliblatskoj peščari.

"Još juče sam pročitao negde da je navodno požar izbio znatno ranije nego što je to javljeno i tako dalje, što je apsolutna neistina. Ja sam pitao i ljude koji se time bave, ali mi imamo sednicu svakog dana, operativnu sednicu Republičkog štaba, operativne grupe Republičkog štaba za vanredne situacije. Ovo nije jedina vanredna situacija kojom se bavimo", rekao je Dačić.

Objasnio je da se takođe velike borbe odvijaju i sa niskim vodostajem Dunava.

"Ne znam koliko je to za ljude atraktivno. To je nizak vodostaj Dunava koji preti da uništi praktično kanal Dunav-Tisa-Dunav u smislu njegovog funkcionisanja, ekosistema i svega ostaloga, pa onda pitanje sa elektroprivredom zbog niskog vodostaja, pa pitanje saobraćaja preduzeća koja koriste vodu iz reka, doneta je jedna zabrana tog korišćenja i tako dalje. Znači paralelno sa tim izbilo je i nekoliko požara u Srbiji, ali umesto da se tim ljudima koji gase požare zahvale, oni izmišljaju laži zato što je čitava ta jedna politika zasnovana na lažima, odnosno na stvaranju što crnje situacije, jer misle da je to bolje u političkom smislu za njih. Tako da je to moj politički komentar", poručio je ministar Dačić.

Podsetio je i na požar 2007. u Deliblatskoj peščari kada je izgorelo oko 3.000 hektara šume.

"Ovi ljudi nisu političari, niti aktivisti, to su ljudi koji idu da gase požar, možda dolaze iz drugih mesta, tamo možda nikad nisu ni bili. Nisu tamo njihova imanja ili vikendice i kuće. Apelujem na sve da u ovom trenutku pružimo jedinstvenu podršku vatrogascima-spasiocima, pripadnicima Helikopterske jedinice, policije i vojske, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, predstavnicima civilne zaštite, komunalnih preduzeća, jednostavno građanima, svima koji u tome učestvuju - jer oni su pravi heroji. Ovi što ih napadaju, to su ništavila", naveo je Dačić.

Podsetio je da je od početka godine više od 22.000 intervencija i da je u poslednjih nekoliko dana bilo više od 500 požara.

"Sa tim problemom, nažalost, suočen je ceo svet, cela Evropa. A to što smo mi pomogli Španiji i Francuskoj, reč je o 40 ljudi u Španiji i 37 ljudi u Francuskoj, pa sigurno nije oslabilo naš Sektor za vanredne situacije, nego je doprinelo tome da su u Španiji naši ljudi heroji. Doprinelo je tome da u Španiji pišu na svojim zvaničnim sajtovima „Kosovo je Srbija“. Ti ljudi nisu samo predstavnici MUP-a ili vatrogasci, oni su i naše diplomate širom sveta", poručio je Dačić.

Foto: MUP Srbije

Govoreći na temu aktuelnih požara, pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić poručio je da je požar u mestu Stolovi kod Kraljeva zahvatio nepristupačan teren gde gore trava i nisko rastinje.

"Uz pomoć naših helikoptera koji tamo deluju trudimo se da se požar u nekoj perspektivi ne raširi na četinarske komplekse. Za sad u tome uspevamo i naravno tamo su i pripadnici Sektora za vanredne situacije, Helikopterska jedinica, dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici Srbijašuma", rekao je Čaušić.

Kako je naglasio, drugi požar koji je najaktuelniji je u Deliblatskoj peščari, trenutno je proširen na oko 2.000 hektara, i u najvećem delu se radi o travi i niskom rastinju.

"Ono što je dobro, naravno što je u tom nekom rasponu najmanje je šuma i ono što mogu da kažem, kada je u pitanju trenutna situacija imamo sasvim dovoljno ljudi. Tamo je 390 pripadnika, ogroman broj pripadnika Sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije, policije, pripadnika Helikopterske jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, pripadnika Vojvodina šume, ukupno imamo 35 radnih mašina tamo, rukovaoci mašinama iz sistema Srbijavoda, 21 njih sa 12 radnih mašina, dve velike mašine iz sistema Elektroprivrede Srbije. Kao što sam rekao i vojni helikopteri, tu vam je broj ljudi oko 390 kada se sve spoji sa desetinama vozila", rekao je Čaušić i dodao da je situacija na ovom terenu mirnija.

Takođe, poručio je da su tamošnja naselja za sada bezbedna, naročito naselje Šumarak koje je veoma bilo izloženo riziku od požara, zahvalivši se i meštanima koji pokazuju neverovatnu pažnju prema našim pripadnicima.

„Ja sam tamo non-stop i prosto vam i daje snagu i dirne vas koliko ljudi vide trud i rad i organizovanost da sačuvamo pre svega naselja. Dakle, prioritet Sektora za vanredne situacije je da se sačuvaju ljudski životi, da nam niko tamo ne strada. Jako je težak teren. Oni ljudi koji prvi put odu i kolege, novinari, prosto se zaprepaste kad vide kakav je to splet peska, nemogućnosti da idete vozilima kroz čak i te protivpožarne puteve koji se naprave“, rekao je Čaušić, objasnivši da je teren izuzetno nepristupačan, sa veoma gustom vegetacijom iznad koje je snažna ruža vetrova koji menja pravac požaru koji je izbio u sredini Deliblatske peščare.