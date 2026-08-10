Na ogradama srpskih crkava u Lipljanu postavljene su zastave OVK i Albanije, što je izazvalo reakciju policije.
Politika
SRAMNA PROVOKACIJA! Na ogradi srpskih crkava u Lipljanu postavljene zastave OVK i Albanije: Intervenisala policija
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Na ogradama crkava Vavedenja Presvete Bogorodice i Svetih Flora i Lavra u Lipljanu, lica albanske nacionalnosti postavila su zastave Albanije i OVK.
Kosovska policija je, patrolirajući, uočila dvojicu Albanaca prilikom postavljanja zastava i ubrzo ih privela.
Podsetimo, nedavno je sa jarbola ove crkve skinuta zastava Srpske pravoslavne crkve.
Foto: Kosovo onlajn
Pripadnici policije potom su uklonili zastave.
Mitropolit Teodosije razgovarao je danas u Gračanici sa američkom senatorkom Džoni Ernst i izrazio zabrinutost zbog najnovijih zbivanja na Kosovu, kao i o izazovima sa kojima se Crkva i verni narod suočavaju u svakodnevnom životu.
Kurir.rs/Kosovoonline
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