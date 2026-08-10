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Na ogradama crkava Vavedenja Presvete Bogorodice i Svetih Flora i Lavra u Lipljanu, lica albanske nacionalnosti postavila su zastave Albanije i OVK.

Kosovska policija je, patrolirajući, uočila dvojicu Albanaca prilikom postavljanja zastava i ubrzo ih privela.

Podsetimo, nedavno je sa jarbola ove crkve skinuta zastava Srpske pravoslavne crkve.

Kosovo Crkva u Lipljanu
Foto: Kosovo onlajn

Pripadnici policije potom su uklonili zastave.

Mitropolit Teodosije razgovarao je danas u Gračanici sa američkom senatorkom Džoni Ernst i izrazio zabrinutost zbog najnovijih zbivanja na Kosovu, kao i o izazovima sa kojima se Crkva i verni narod suočavaju u svakodnevnom životu.

Kurir.rs/Kosovoonline

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