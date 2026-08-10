Politika
VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK IZ KAFANE! Gruva muzika, ministarka sa mikrofonom: I predsednik zapevao čuveni hit: "Ovo je Kokin Brod, ovde je i more najbolje" (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras snimak iz kafane.
- Provod na Braču, Hvaru, Atini ili Bodrumu… Ništa od toga… Ovo je Kokin Brod, Zlatibor, Srbija. Živela Srbija!
P.S. Ovde je i more najbolje - napisao je Vučić.
Na snimku se vidi da ministarka Dubravka Đedović ima mikrofon i da peva, dok je predsednik u jednom trenutku zapevao "Đurđevdan".
Predsednik boravi u dvodnevnoj je poseti jugozapadnoj Srbiji. Vučić je danas posetio četiri opštine Čajetinu, Novu Varoš, Priboj i Prijepolje, a detalje čitajte u našem blogu.
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