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Na ogradi crkvenog poseda u Lipljanu gde se nalaze Crkva Svetih Flora i Lavra i Crkva Vavedenja Bogorodice iz 14. veka večeras su okačene zastave terorističke UČK i zastava Albanije, ističe se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Kako se dalje navodi u saopštenju zastave su primetili meštani i o tome obavestili sveštenika.

"Ove dve crkve predstavljaju važne svetinje za srpski narod u Lipljanu i mesta molitve, duhovnosti, mira i sabornosti Srba koji se ovde rado okupljaju. Zbog toga je ova sramna provokacija unela nemir i revolt među pravoslavne vernike u ovom mestu. Reč je o novom udaru na svetinje Srpske pravoslavne crkve, Eparhije raško-prizrenske s ciljem zastrašivanja verujućeg naroda, s porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama", piše u saopštenju.

Foto: Kosovo onlajn

Iz Kancelarije za KiM poručuju da ovakvim gestom albanski izgrednici i ekstremisti pokazuju po ko zna koji put da ne žele mir i suživot, niti da gaje ikakvo poštovanje prema svetinjama SPC, već da žele tenzije i incidente i proterivanje našeg naroda.