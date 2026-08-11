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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas obilazak jugozapada Srbije.

1/74 Vidi galeriju Vučić obilazi jugozapad Srbije Foto: Marko Karović

Pitanja novinara: "Nemojte da se folirate da ste za dijalog"

Vučić je rezimirao dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji.

"Problema svuda ima mnogo, i nikad ih neće nedostajati. Deo tih problema gledamo da rešimo, da brinemo o ljudima, i to je najvažnije. Da li je to uvek lako? Nije, ali to je to. Moramo da radimo. Moramo da radimo više, da radimo posvećenije, da se borimo više, i to ćemo da činimo u budućnosti".

Zamoljen da prokomantariše izjavu portparolke Evropske komisije Anite Hiper koja se, kako je rekla, zalaže za dijalog po pitanju promene vodotoka Ibra, Vučić je rekao:

"Moje pitanje portparolki EK je: da li to mislite na dijalog na koji ste stavili potpis, o formiranju ZSO? Ili na dijalog o svakodnevnom progonu Srba, teroru nad Srbima, na rušenje srpskih kuća? Onda ste se setili da reagujete na vodotokove. Da zaštitite svoje albanske poslušnike".

"Razgovarao je Mojsilović sa komandantom KFOR-a, on kaže da nema problema, da će tzv. kosovska policija to da radi sa njima. Okej, znamo sa čim imamo posla. Samo nemojte da se folirate da ste za dijalog jer niste. Albanci su imali jednu obavezu, a nisu je ispunili. Tražite da vam se izvinjavamo, jer vi ste mnogo fini, a mi smo nevaljali. U takvom svetu živimo. Ovo je bio najlošiji razgovor Mojsilovića sa komandantom KFOR-a".

Poseta firmi sportske opreme "Sportex"

Vučić je u poseti firmi sportske opreme "Sportex" u Arilju.

"Sportex" je kompanija sa dugom tradicijom u tekstilnoj i sportskoj industriji, koja se danas bavi proizvodnjom sportske opreme. Firma se nalazi u Arilju, u naselju Cerova, i zapošljava oko 25 radnika.

1/16 Vidi galeriju Predsednik u Arilju Foto: Nemanja Nikolić

Vučić je od domaćina na poklon dobio dve majice - jednu sa stihovima, a drugu sa grbom Srbije.

Foto: Nemanja Nikolić

I jedna radnica mu je poklonila knjigu koja mu je poželela: "Želim vam da dočekate unuke i praunuke, kao ja".

Predsednik u Arilju

Predsednik Vučić stigao je u Arilje, gde razgovara sa narodom. Dočekao ga je veliki broj građana.

Na priču jednog Ariljca da u lokalnom selu nemaju ni prodavnicu, ni ambulantu, ni kafanu, rekao je:

"Hoćete da vam država otvori kafanu?!"

"Dobri ste trgovci u Arilju", rekao je predsednik kad je saslušao zahteve građana.

Naravno, najveći broj zahteva odnosio se na puteve, a predsednik je rekao da će to biti rešeno.

1/16 Vidi galeriju Predsednim razgovara s narodom Foto: Nemanja Nikolić

Vučić je podsetio da se gradi brana na reci Veliki Rzav i dodao da će biti rekonstruisana glavna ulica, škola kao i da mora da se uradi vrtić.

"Više nikakvih problema sa vodom nigde neće biti, ni u Arilju, ni u Milanovcu, ni u Čačku, ni u Lučanima, ni u Požegi, a davaće se voda i Kniću i Kragujevcu. To je jedan fenomenalan projekat i to predivno izgleda, za one koji imaju vremena da odete da vidite. Jednom zauvek da završimo tu priču, pošto ta priča traje", rekao je Vučić.

On je dodao da je tu priču o vodosnabdevanju slušao pre 32 godine kada je prvi put došao u Arilje.

"Evo sad ćemo to da privedemo kraju za tri i po godine. Ono što mi je važno, odobrili smo 155 miliona dinara za ovu glavnu ulicu, Svetog Ahilija. Kompletna rekonstrukcija, sve se menja, postavljaju se granitne kocke, postavljaju se 32 nove bandere, lepe klupe, i sve ostalo se pravi da bude najlepši centar grada u zapadnoj Srbiji", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, važno je da se uradi i škola "Stevan Čolović" koja ima 940 đaka.

"Moramo vrtić da uradimo, pošto imamo mnogo ljudi na listi čekanja", rekao je Vučić.

Vučić u obilasku radova na izgradnji brane na reci Veliki Rzav

Predsednik Vučić obilazi radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav.

"Kad je kraj?", upitao je predsednik i dobio odgovor od direktora "Srbijavoda" Gorana Puzovića: "2029/30".

"Bar do leta 2030 kad bismo završili", dodao je Vučić.

Investicija je vredna 120 miliona evra, preneo je Puzović predsedniku.

"Biće minimum 150, znam. Nije problem. Rešiš problem Milanovcu, Arilju, Čačku, Lučanima..."

Ovo će biti prva "zelena", to jest ekološka brana, objasnio je Puzović.

1/10 Vidi galeriju Vučić obišao radove na brani na reci Veliki Rzav Foto: Marko Karović

"Meni važno da naš narod ima vode", dodao je Vučić i nastavio:

"Stvarno veličanstveno izgleda. Ponosan sam na vaš rad".

"U celoj Srbiji koju gradimo, ne samo u priči o branama ili u bilo čemu sličnom, već od svih objekata, ovo je jedan od najvažnijih. I kad ovo završimo, onda bar dobrim delom da rešimo problem pijaće vode u ovom delu Srbije, za skoro 500. 000 ljudi", rekao je Vučić.

Puzović je rekao da je ovde vodozahvat za snabdevanje 500.000 ljudi.

Prema njegovim rečima, akumulacija će imati 28 miliona kubika vode, od toga je 20 miliona operativno za potrošnju, a za vodosnabdevanje se planira 1,2 kubika u sekundi da se uzima.

"Imamo osnovnu funkciju vodosnabdevanja, drugu zaštitu od velikih voda, svih nizvodnih gradova i mesta kad su poplave. Imaćemo ovde jednu malu hidroelektranu sa dve turbine. Proizvodićemo kada imamo viškove vode, da je ne puštamo da prolazi, da je ne iskoristimo. I ovde ćemo imati jednu malu elektranu", naveo je Puzović.

"Sada ostaje manje zahtevan posao, tehnološki. I ovo je jedinstvena prilika da ova generacija inženjera gradi ovakav objekat. Mislim da u Evropi možda imaju još dva koja se grade u ovom trenutku", rekao je Puzović.

"Ovo su stvari koje suštinski menjaju lice Srbije", konstatovao je predsednik i našalio se rečima:

"Ubuduće na more idemo na Rzav... Sve ostalo je posao, a ovo su istorijske stvari".

Predsednik je potom dodao:

"Hvala Bajinoj Bašti i Perućcu, da nije njih bukvalno danas ne bismo imali struje. Bistrica je ključna za struju u Srbiji u budućnosti".

Predsednik obilazi kombinat livnice Guča

Predsednik u razgovoru sa rukovodstvom kombinata rekao da je mnogo srećan što je ovo preduzeće izdržalo sve i postalo najveći poslodavac u Lučanima.

1/13 Vidi galeriju Vučić u Lučanima Foto: Nemanja Nikolić

Vučić je potom seo i razgovarao sa rukovodstvom kombinata.

Predsednik je rekao da gašenja neće biti, i kazao da će možda biti zaposleni novi ljudi.

Na pitanje da li je zadovoljan onime što je urađeno u Lučanima Vučić je poručio:

- 100 kilometara puteva smo uradili! Nikada više nije urađeno, i sada vidite da ljudi traže za svoj zaseok, selo, da se nešto između dva dela uradi, ali su ljudi zadovoljni, i pošteni. I ne možeš da pobediš rezultat. Sve što smo obećali je urađeno - kazao je on.

Foto: Nemanja Nikolić

Predsedniku opštine je poručio da ga ljudi ovde vole, a onda kroz smeh dodao da je to tako zato što je nov na funkciji.

- Ovo je bilo propalo sve ranije, pa smo mi 2017. godine, kada je uzeo Progres čačanski, tada je to spasavano - rekao je predsednik na pitanje kako je ova fabrika izgledala ranije.

Vučić dodaje da konkurencija postaje sve veća, i da je tržišna utakmica sve teža, ali da ne sme dozvoliti da se izgubi Matis.

Na pitanje da li je čuo da će u ovom mestu biti otvorena fabrika elektromotora, predsednik je kroz smeh rekao:

- Čuj da li sam čuo, ja dogovarao sa njima.

Vučić u Lučanima

Predsednika Vučića su u kombinatu livnice Guča u Lučanima dočekali trubači.

- Lepe vesti za vas, mi sutra krećemo u dalju rekonstrukciju i dogradnju vodovoda ovde u Lučanima, i krećemo u dogradnju i rekonstrukciju dve škole ovde. Kažu da se sve što radimo vezuje za neke izbore, a izbore smo u Lučanima imali, i pobedili naravno. Dobro, ovi koji su nam bili protivnici ovde su dobri momci, i sada ujedinjeni da radimo i gradimo - kazao je on.

Foto: Pink

Rekao je da će fabrika "Milan Blagojević" nastaviti dobro da radi, i kaže da će gledati da se poveća broj zaposlenih u fabrikama u Lučanima.

- Tito nije ni upola uradio od onoga što smo mi uradili - rekao je Vučić sa smehom.

Predsednik je rekao da građani izaberu petoro među sobom, da oni izlože probleme sa kojima se ljudi u opštini suočavaju.

Na konstataciju jednog gospodina da su mnogi obećali put, Vučić je poručio:

- Ja sam obećao, i to će biti urađeno. Samo da kažem, nemojte da učimo decu da ne valja da se radi. Kažete kulučio sam. Nisi kulučio, normalno je da si radio. I ja kada kukam da je vrućina, i to je pogrešno. Put si dobio, dva smo završili - kazao je on.

Jednoj gospođi je rekao da će se postarati i za Gornje i Donje Dragačevo.

- A Glišić se toliko posvetio bio. Toliko je radio ovde i želeo da uradi u svakom selu, ako nekome treba da budete zahvalni, to je Darko Glišić - rekao je Vučić.

Narod čeka Vučića u Lučanima

1/5 Vidi galeriju Vučić u Lučanima Foto: Nemanja Nikolić

O Hvaru, Braču i Kokinom Brodu

Na pitanje o snimku na kojem je u društvu s ministarkom rudarstva i energetike, a koji je, kako je rečeno, izazvao buru u hrvatskim medijima, upravo iz te zemlje kažu da "dok vam ministarka peva, vi pozivate na bojkot Hvara i Brača".

- Nisam pozvao na bojkot ni Hvara ni Brača. Ja sam rekao da je meni lepši Kokin Brod nego Hvar, Brač, i sve drugo. Pa šta, nego da kažem da mi je lepši Kokin Brod nego Hvar i Brač koji sam video poslednji put pre 40 godina, šta? Odakle bi mi bilo pravo da mi budu Hvar i Brač lepši nego Kokin Brod? Stoput mi je lepši Kokin Brod, i lepše mi je Uvačko jezero, lepše mi je Radovanjsko jezero, lepše mi je sve u Srbiji nego tamo, podrazumeva se.

- Ni na kakav bojkot nikoga nisam pozivao. Jedino što sam rekao, to je da mi je Kokin Brod lepši. I da je proja tamo lepša. I šta s tim? Šta hoćete od mene? Da kažem da mi je lepši Brač? Je l' vama lepši Kokin Brod od Brača i Hvara? Jest, svakom građaninu Srbije je lepši.

- Ja ništa ne razumem. Ja pola tih napada uopšte ne razumem. Možda sam ja ono, vremenski, ili starovremenski, ili staromodan, ili kako god hoćete, ja stvarno ne razumem. Kako mislite, kako mislite da vam kažem da su mi lepši, ne znam, Bodrum, Hvar ili Brač ili bilo ko drugi?

Na tviter objavu gde mu se preti a tvit se završava rečenicom: "Biće mrtvih, pobedićemo", Vučić kaže:

- Pa dobro, svaki dan ja slušam, svaki dan već slušam, ne znam koliko vremena da ću da budem mrtav i da će ne znam šta da bude. A još sam živ. Ljudi umiru u Srbiji, to je prirodni proces, kako bih vam rekao. Da vam kažem, toliko sam srećan kad vidim da se radi nešto u zemlji. I kad vidim da su ljudi zadovoljni, kad ljudi poštuju nečiji rad. I poštuju rad i ovih ljudi i države koja je to platila, jer to je ogroman novac. To je stvarno ogroman novac. Od Kaone do Luka, da to ne bude samo nasipanje rizle, ljudi to nikada nisu ni očekivali, ni pomislili da će da bude.

- I mnogo sam srećan. I to da mi uzmete sreću time što ćete da kažete da sam, da je trebalo da kažem da mi je Hvar ili Brač lepši od Kokinog Broda, nije, i nikad mi neće biti lepši. Isto, da li će neko da mi preti ovim ili ovim, može da mi preti koliko god hoćete. Ja ću da nastavim svoj posao da radim, i to je to. A ko će da pobedi, videćemo kad dođu izbori. I te večeri ćemo to da saznamo, i to je to. Znate, ne broje se glasovi mesec, dva-tri, ili godinu i po unapred, nego se broje na taj dan.

- I kad se lepo izbroje glasovi, onda građanima Srbije saopštimo kakvi su rezultati tih izbora. I nikakav problem nemam ni sa čim. Vidim kako se moj prijatelj Orban ovde lepo proveo, odmorio. Pa bio u Dragačevu, bio na Kablaru.

- Sutra imamo posla u Beogradu, u četvrtak opet nastavak po centralnoj Srbiji. Mislim da ide Pomoravski okrug, ali nemojte me držati za reč, nisam sasvim siguran, rekao je Vučić koji je potom dobio i poklone.

Putarima se zahvalio pa im poručio da će on lično da donese jagnje da se zajedno počaste.

- Držim vas za reč, vi ovo da završite na vreme, a ja da donesem jagnje! Sve najbolje vam želim, dodao je Vučić i poručio Pazar putu da ne gasi mašine.

Vučić je potom nastavio da razgovara s meštanima koji su mu predočili svoje probleme pre svega tražeći puteve do svojih sela.

Obilazak radova na putu Kaona-Luke

- Ovaj put nam je baš skup. Za prvu fazu 7 miliona, ukupno 16-17 miliona, širina, dupli asfalt! 700.000 evra kilometar puta, nabrojao je Vučić sve troškove dodavši da svuda ima problema s ljudstvom i da je putarski posao jedan od najtežih.

- Teško je naći radnike, muka živa, nekad smo imali za ovaj sektor Crnotravaca, Vlasotince, što smo bogatiji, svi hoće da rade u kancelariji...

- I to nisu više tako male plate, ali su male, imajući u vidu činjenicu koliko oni rade i koliko se oni muče u odnosu na nas koji radimo u kancelariji, dodao je predsednik.

Foto: Pink

- Baš sam srećan kad ste vi zadovoljni! Kad ljudi kažu da su srećni prosto ne verujem, rekao je Vučić na samom početku obilaska radova na putu Kaona-Luke.

Foto: screenshopt pink tv

- Nisam video da su ljudi zahvalni kao ovde! Odakle ste ljudi, za radnike pitam! Uglavnom iz Pazara? Jel ste zadovoljni ovde, kako izdržavate vrućinu, upitao je Vučić pa rekao da će predsednik opštine sad češće da ih obilazi da im donese osveženje, ali pre svega jagnjetinu a meštani će da donesu sladolede i sokove.

Vučić je nekoliko puta naglasio koliko je srećan kad vidi da se radi, a deo radova trebalo bi da bude gotov kasno najesen. Radove izvodi Pazar put čija uprava kaže da im je važno da samo ima posla. - Krećemo da radimo i vodovod u Guči, koliko sutra, rekao je Vučić.

Foto: screenshot pink tv

"Za Ivanjicu je ogromna stvar kada jedna domaća kompanija zapošljava oko 850 ljudi"

- Za Ivanjicu je ogromna stvar kada jedna domaća kompanija zapošljava oko 850 ljudi. „Matis“ ima veliki značaj za ovaj kraj, radi dobar posao i važno je da ima uslove da nastavi da se razvija i uspešno posluje.

- Mnogo toga zavisi i od puteva i bolje povezanosti Ivanjice. Pred nama su veliki poslovi i ogromna ulaganja, jer će sa boljom infrastrukturom sve biti neuporedivo jednostavnije i lakše i za „Matis“, i za drvnu industriju i industriju nameštaja u celini. Time stvaramo bolje uslove za rad i dalji razvoj ovog kraja, poručio je Vučić posle obilaska ivanjičkog Matisa gde je razgovarao s privrednicima.

Obilazak kompanije Matis u Ivanjici

Predsednik Vučić stigao je u Ivanjicu u kompaniju Matis koja posluje na 4 lokacije i ima 1.300 zaposlenih. Na pitanje da li Ivanjica može da dobije još nekog investitora, Vučić kaže da je Matis tu najveći da samo u Ivanjici ima 850 radnih mesta, i ljudi su izuzetno uspešni.

- Videli ste težak put do Ivanjice, ali mnogo lakše će biti kada bude krenula da se radi brza saobraćajnica od Požege preko Arilja prema Dugoj Poljani, rekao je Vučić dodavši da će biti sve lakše i u logističkom i svakom drugom smislu i za industriju, i industriju nameštaja, drvnu industriju...

- Dobiće ljudi nov put, 70 godina je tako malo puteva ovde rađeno, veliki poslovi, mnogo ulaganja, poručio je Vučić.

O Ibru: Uvek na strani neprijatelja Srbije

Na aktuelno pitanje o Ibru, Vučić je medijima odgovorio:

- Samo ću u dve reči da vam odgovorim: prvo, nisam ovde došao da govorim o toj vrsti politike, ali ću vam reći da kod dela naših ljudi u domaćoj politici postoji opsesivna potreba da urade sve protiv Srba i da uvek budu na strani onih koji su protiv Srba.

- Prvo sam rekao da ćemo da formiramo komisiju, radnu grupu, pa da vidimo sve... meseci i tako dalje, ali oni su odmah skočili, ne zato što oni nešto znaju, pa slušam sva moguća lupetanja, izvire Ibar u Crnoj Gori, pa zato ne možete ovo, ne možete ono.

- Nije ni važno. Postoji bezbroj tumačenja i baviće se stručnjaci svim tim. Nešto drugo je ovde u pitanju. U pitanju je njihova želja i potreba da uvek budu na strani neprijatelja Srbije. Ma koliko Kurti zločina počinio protiv Srba, ma koliko Srba uhapsio, ma koliko Srba maltretirao, proterao sa vekovnih ognjišta, ma koliko im kuća srušio, rekao je Vučić.

- Nikada za njih to neće biti signal da makar jedno saopštenje ili jednu izjavu protiv toga daju. Ali ukoliko pokušate da na bilo koji način, potpuno mirnim putem, i to predlozima za koje kažete daćete da formirate komisiju da se vidi da se sastoji od međunarodnih eksperata i od svega drugog, e onda imate problem, jer vi u stvari ne smete da pokušate da zaštitite srpski narod, morate da budete protiv Srba.

- Ja to ne mogu da razumem i ne mogu da prihvatim. I ovde danas pričamo samo o privredi. Ovde. Posle možete da me pitate šta hoćete, zaključio je Vučić.

"Putevi su ljudima ovde najpreči i zato ćemo gledati da pomognemo domaćinima ovog kraja"

- Posle 20 godina provedenih u inostranstvu, domaćin se vratio svojoj kući i danas je porodica ponovo na okupu. Mnogo sam srećan što je tako, što su napravili lepo domaćinstvo i što će mlađi nastaviti da čuvaju i razvijaju ono što je porodica stvarala.

- Putevi su ljudima ovde najpreči i zato ćemo gledati da pomognemo domaćinima ovog kraja i uradimo ono što im je najpotrebnije. Pobrinućemo se i za školu, jer tamo gde ima škole i dece, ima i budućnosti za ovaj kraj.

Hvala domaćinima na srdačnom prijemu i toploj dobrodošlici, poručio je predsednik koji je posetio je domaćinstvo porodice Arsović i razgovarao sa meštanima Kušića kod Ivanjice.

Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Arsović u selu Kušići kod Ivanjice

Vučić je obišao poljoprivredno gazdinstvo Arsovića u selu Kušići kod Ivanjice, domaćina koji je dugo radio u Italiji, vozio kamion, i rešio da se vrati u rodni kraj gde se danas bavi stočarstvom i proizvodnjom krompira.

- Iz Breše sam dolazio da glasam za vas!, poručio je domaćin predsedniku koji je potom upitao Arsoviće ali i meštane koji su se kod njih okupili šta im je najpreče. Oni su mu rekli - putevi i struja pa im poručio da će put do Kovilja biti rešen.

Meštani su najčešće tražili puteve, posebno roditelji koji imaju po dvoje-troje, četvoro dece a moraju da ih voze u školu po izuzetno lošem putu.

1/33 Vidi galeriju Vučić u obilasku poljoprivrednog gazdinstva Arsović u Kušićima Foto: Marko Karović

Jedna meštanka se požalila i na loše stanje u kojem se nalazi osnovna škola u Kušićima a meštanin Prilika se požalio na problem sa vodom. Kad je reč o pojedinim seoskim putevima, Vučić je rekao da će biti rešeno ako im je dovoljen jedan sloj asfalta. Jedan meštanin je zatražio lek za svoju bolesnu ćerku.

Posle razgovora, predsednik je s Arsovićima seo za sto pa domaćina upitao kad se i kako vratio iz Italije u Srbiju na šta mu je on rekao pre otprilike dve godine. Arsovići imaju 13 mlečnih krava, prave sir i kajmak, i svi u domaćinstvu rade i pomažu.

"Ne može sve i odjedanput, nije to ćup bez dna"

Glavna tema razgovora i dalje su bili putevi pa je predsednik poručio da ne može sve da se uradi i odjedanput jer nije to ćup bez dna samo da zagrabiš...

Meštani su ukazali na probleme sa strujom, ali je rekao da "ćemo pokušati da tu zategnemo stvari", pa da iz godine u godinu bude bolje.

Foto: Pink

Predsednik je porazgovarao i sa direktorom škole u Kušićima kojem je rekao da će biti izdvojeno 6 miliona za radove pa ga upitao kako je moguće da decenijama ništa nije rađeno, 50 godina, u toj školi.

U Kušićima, koji spajaju Sjenicu sa Ivanjicom, inače ima dosta dece.

Taman kad je hteo da krene dalje i nastavi sa obilaskom, Vučića je zadržao jedan meštanin koji je rekao da imaju 50 neoženjenih momaka na šta se predsednik našalio:

- Trebalo je momci da sačekaju Andrijanu (ministarka Mesarović), ona neudata, a ne mene da čekate...

- Jesi čula Andrijana, 50 neoženjenih momaka?, rekao je predsednik na šta mu je meštanka, poreklom Albanka, koja se udala u okolinu Kušića rekla da devojke iz grada neće na selo a i da se momci plaše devojaka!

Vučić se na kraju posete zahvalio Arsovićima na toplom dočeku rekavši da se poslužio pogačom i solju i da mu je to najviše prijalo. S predsednikom su se slikali domaćini Arsovići ali i brojni meštani koji su ga potom ispratili aplauzom.

"Dobre vesti za Ivanjičane: Mnogo toga smo uradili, više nego što je ikada rađeno"

- Ivanjica je dugo nekako ostajala po strani i zato su ovo dobre vesti za Ivanjičane. Mnogo toga smo uradili, više nego što je ikada rađeno, a sada nastavljamo da završavamo ono što smo započeli i da radimo ono što je ljudima ovog kraja potrebno.

- Ove puteve ne gradimo da bi nama bilo brže kada idemo u Sjenicu ili na neko drugo mesto, već za ljude koji ovde žive, da se bolje osećaju.

- Hvala radnicima na tome što vredno i naporno rade. Budite ponosni što ovako gradite Srbiju, jer nije samo investitor gradio ovaj put, gradili ste ga vi svojim rukama, za svoju decu, roditelje, rođake i sve ljude ovog kraja. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živi bili!, poručio je predsednik Vučić po obilasku radova na putu Sjenica–Ivanjica gde je razgovarao s radnicima angažovanim na izvođenju radova.

Obilazak radova na putu Ivanjica-Sjenica: Mašine se neće sklanjati dok se ne završi sve do Ivanjice preko Kušića

Predsednik Vučić je obišao radove na putu Ivanjica-Sjenica i upitao ljude tog kraja koji su im putevi još važni. Dodao je da se mašine neće sklanjati dok se ne završi sve do Ivanjice preko Kušića.

- Dobar narod, dobri ljudi tamo žive, čuo sam ima mnogo dece...

S njim je u obilasku i ministarka Aleksandra Sofronijević, a govorilo se i o putu do Kovilja, jedinog živog ženskog manastira.

1/9 Vidi galeriju Vučić obilazi radove na putu Ivanjica-Sjenica Foto: screenshot pink tv

Vučić je ukazao i na neisplativost pojedinih puteva do mesta u kojima živi veoma mali broj ljudi.

- Celu smo Goliju opkolili putevima sa svih strana, poručio je Vučić koji je potom porazgovarao i sa putarima koji rade na toj deonici. Zahvalio im se na njihovom vrednom radu i trudu i poručio im da budu ponosni i oni i njihove porodice na to što su sagradili svojim rukama.

- Vidim da ima ljudi po kućama, rekao je Vučić pa upitao ima li koga da se vratio zauvek a ne samo preko leta ili vikendom pa mu je rečeno da će videti domaćinstvo Arsovića, čoveka koji se vratio iz Italije zauvek i sad ima veliko imanje na kojem žive tri generacije, gaji stoku i krompir i time se bavi.

Foto: Nemanja Nikolić

"Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod"

- Manastir Dubnica, u prelepoj prirodi ovog kraja, mesto je koje čuva našu veru, istoriju i tragove vekova iza nas. Lepo je videti sa koliko se pažnje i ljubavi čuva ova svetinja i sve ono što nam je ostavljeno u nasleđe.

- Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac Eparhiji mileševskoj.

- Hvala na gostoprimstvu i toploj dobrodošlici, poručio je predsednik Srbije po obilasku manastira Dubnica kod Nove Varoši.

Predsednik u manastiru Dubnica

Predsednik Srbije stigao je u manastir Dubnica gde mu je vladika mileševski Atanasije Rakita govorio o istorijatu svetinje. Vučić je konstatovao da je narodu u Božetićima i okolnim mestima najpotrebnija voda, zatim putevi...

Foto: screenshot pink tv

U razgovoru s mitropolitom, predsednik je na dar dobio ikonu kojoj se poklonio i celivao je. Predsednik je potom pitao i za dovršenje mileševskog puta pa poručio da će mileševski put u potpunosti biti završen.

Predsednik se mitropolitu zahvalio na gostoprimstvu.

1/9 Vidi galeriju Vučić u manastiru Dubnica Foto: screenshot pink tv

Manastir Dubnica nalazi se u selu Božetići u opštini Nova Varoš. Vučića su dočekali mitropolit mileševski Atanasije i predsednik opštine Nova Varoš Branko Bjelić.

Manastir Dubnica je izgrađen 1422. godine i predstavlja nepokretno kulturno dobro. U manastiru je pred Veliku seobu Srba 1690. godine prezimio patrijarh Arsenije Čarnojević. Obnova manastira započela je u septembru 2003. godine, a završena u avgustu 2007. godine.

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Vučić u kanjonu Uvca

- Uvac je jedno od onih mesta koja najbolje pokazuju koliko je Srbija bogata prirodnim lepotama. Na nama je da ih čuvamo, da o njima brinemo i da ih ostavimo generacijama koje dolaze.

- Dan smo počeli na Uvcu, a sada idemo dalje, među ljude, da razgovaramo, čujemo šta imaju da nam kažu i zajedno rešavamo ono što je važno za njihov život, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Poseta je započela u 10 časova, kada je obišao manastir Dubnica u selu Božetići.

Potom je obišao radove na putu Ivanjica - Sjenica, a zatim i poljoprivredno gazdinstvo Arsović u ivanjičkom selu Kušići.

Nešto pre 13 časova stigao je u Ivanjicu, u kompaniju Matis.

U 14 sati sledi obilazak radova na putu Kaona-Luke. Predsednik Vučić potom obilazi Industrijski kombinat livnice Guča u Lučanima.

Posetu završava obilaskom radova na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav kod Arilja i posetom firmi sportske opreme ''Sportex'' u Arilju.