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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je albanskom premijeru Ediju Rami u vezi sa njegovom objavom o mogućoj promeni vodotoka Ibra, da stav Srbije o Kosovu nije folklor, već je zasnovan na Ustavu, a da su razgovori o Ibru pokrenuti samo zato što vlasti u Prištini koriste ovo leto da ruše srpske domove bez propisanog postupka duž obala jezera Gazivode i reke Ibar.

„Uglađeni letnji pokušaj da se promeni tema. Zapravo razgovaramo o reci Ibar iz samo jednog razloga: vlada Aljbina Kurtija koristi ovo leto da ruši srpske domove, bez propisanog postupka, duž obala jezera Gazivode i Ibra, lišavajući ljude njihove imovine, pristupa i sredstava za život kroz postupke koji su očigledno etnički diskriminatorni. To je konkretna realnost. Sve ostalo je sporedno“, napisao je Đurić na mreži „X“.

On je istakao da je albanski premijer Edi Rama napisao dugačak i elegantan tekst o geografiji, istoriji i evropskim vrednostima, ali da je odlučio da ne pominje sistematsko uništavanje srpske imovine koje se upravo sada dešava.

„Pošto se geografija pominje: Ibar izvire u Crnoj Gori, teče kroz Srbiju, uključujući i Kosovo i Metohiju, i nastavlja kroz Dunavski sliv prema Crnom moru. Nikada ne ulazi u Albaniju i nije deo albanskog rečnog sistema. Ibar je prekogranični vodotok, ali Albanija nije priobalna država. Međunarodno vodno pravo ne daje priobalni status na osnovu etničke pripadnosti. Sva legitimna pitanja treba da reše direktno zainteresovane strane, putem utvrđenih mehanizama i na osnovu činjenica, a ne kroz javne izjave iz prestolnica koje nisu iz priobalnih zemalja“, podvukao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je naglasio da „stav Srbije o Kosovu i Metohiji nije folklor“.

„On je zasnovan na našem Ustavu, međunarodnom pravu i Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244. Albanija se možda ne slaže, ali ne može jednostrano proglasiti pitanje rešenim. Pozdravljam priznanje premijera Rame da su prava i bezbednost srpske zajednice važni. Sada očekujemo da to priznanje bude praćeno praktičnom podrškom - počevši od jasnog poziva da se okonča rušenje srpskih kuća i slične akcije Kurtijeve vlade, i da se uspostavi Zajednica srpskih opština, obaveza koja ostaje neispunjena“, napisao je Đurić.

On je predložio Rami i ministru spoljnih poslova Albanije Feritu Hodži da, „iako zanimljivo, ostavimo diplomatiju preko zvučnika iza sebe“.

„Naša vrata i telefonske linije ostaju otvorene. Naš narod zaista zaslužuje manje razmene izjava i više konkretnih primera šta Srbi i Albanci mogu postići zajedno. P.S. cela ova razmena je potpuno neiznenađujuća. Hajde da sve pozitivno iznenadimo pronalaženjem više načina da zaobiđemo naše razlike“, ukazao je Đurić.



Rama je sinoć napisao da je Ibar prekogranični vodni sistem, kao i da je Srbija izgubila Kosovo, ali i da Tirana nema nikakve pretenzije na srpsku teritoriju.

„Veoma zanimljiva letnja razmena između naših ministara spoljnih poslova. Iako sam očekivao odgovor o Ibru, nekako smo prešli sa hidrologije na međunarodno pravo, napravili obaveznu stanicu kod ´velike Albanije´, prošli kroz ´Kosovo i Metohiju´ i na kraju stigli do poznatog muzeja srpskih istorijskih strepnji. Postoji jedan neobičan deo političkog folklora u Beogradu koji deluje imun na vreme: kad god Albanija govori o Kosovu, ´velika Albanija´ mora se odmah prizvati, kao da bi ponavljanje jednog dana moglo pretvoriti starog duha u relevantan argument“, napisao je Rama na društvenoj mreži „X“.

Prethodno je ministar spoljnih poslova Albanije Ferit Hodža izrazio je „duboku zabrinutost“ zbog izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa mogućnošću promene toka reke Ibar, poručujući da se voda „ne može koristiti kao instrument političkog pritiska niti kao sredstvo za kažnjavanje druge zemlje ili stanovništva“.

Đurić je svog kolegu podsetio da Albanija nema osnov da se meša u upravljanje Ibrom i da Srbija sama odlučuje o svojim resursima.