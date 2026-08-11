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- Uvac je jedno od onih mesta koja najbolje pokazuju koliko je Srbija bogata prirodnim lepotama. Na nama je da ih čuvamo, da o njima brinemo i da ih ostavimo generacijama koje dolaze.

- Dan smo počeli na Uvcu, a sada idemo dalje, među ljude, da razgovaramo, čujemo šta imaju da nam kažu i zajedno rešavamo ono što je važno za njihov život, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik je dodao da je na čudesnom i prelepom mestu i da se iza njega vidi beloglavi sup i da zbog toga na snimku tiše govori da ga ne probudi i ne uzbuni.

Vučić je dodao da su neophodna značajna ulaganja i još veća briga posebno kad je reč o kvalitetu vode.

- Moraćemo da uložimo mnogo više u očuvanje prirode, dodao je on.