Dan smo počeli na Uvcu, a sada idemo dalje, među ljude, da razgovaramo, čujemo šta imaju da nam kažu i zajedno rešavamo ono što je važno za njihov život, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči početka posete jugozapadnoj Srbiji.
kanjon uvca
"DAN SMO POČELI NA UVCU, A SAD IDEMO DALJE, MEĐU LJUDE" Predsednik Vučić ovako započeo današnji obilazak jugozapadne Srbije (VIDEO)
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- Uvac je jedno od onih mesta koja najbolje pokazuju koliko je Srbija bogata prirodnim lepotama. Na nama je da ih čuvamo, da o njima brinemo i da ih ostavimo generacijama koje dolaze.
- Dan smo počeli na Uvcu, a sada idemo dalje, među ljude, da razgovaramo, čujemo šta imaju da nam kažu i zajedno rešavamo ono što je važno za njihov život, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsednik je dodao da je na čudesnom i prelepom mestu i da se iza njega vidi beloglavi sup i da zbog toga na snimku tiše govori da ga ne probudi i ne uzbuni.
Vučić je dodao da su neophodna značajna ulaganja i još veća briga posebno kad je reč o kvalitetu vode.
- Moraćemo da uložimo mnogo više u očuvanje prirode, dodao je on.
Kurir.rs
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