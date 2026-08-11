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Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je da svi znamo da Kurti i EU rade na proterivanju Srba, i da je pitanje šta ćemo uraditi da se to ne desi.

- 19. jula sam upozorio da se sprema postepeno smanjivanje prisustva Kfora u obezbeđenju manastira Dečani i otvaranje mosta između Severne i Južne Mitrovice. Niko nije reagovao. Baš kao što niko nije reagovao na zahteve da se ispita ko je Šiptarima predao adrese i lične podatke pripadnika vojske, policije i BIA koji su Srbiju branili kod Račka. Tražim još jednom da organi Republike Srbije hitno pokrenu široku akciju prema Prištini. I diplomatsku i ekonomsku i bezbednosnu. Otvaranje mosta i mogući masovni napad sa Juga na inače oslabljeni Sever značiće početak poslednjeg pogroma nad Srbima i biće kasno za saopštenja. Ukoliko Kfor prepusti naše crkve i ostavi ih Šiptarima kao što su ih Šiptari već okupirali uvođenjem obaveznih vodiča sa licencom iz Prištine i željom da Srbima ogade i onemoguće posećivanje svojih svetinja ostaćemo i bez crkve a ona i bez nade da ćemo vratiti otetu zemlju. Nije još kasno ali biće ako Prištini ne pokažemo da smo država a međunarodnoj zajednici da nam je stalo do Kosova i Metohije. Svi znamo da Kurti i EU rade na proterivanju Srba, ni jedno političko objašnjenje više nije potrebno, pitanje je šta ćemo uraditi da se to ne desi - poručio je Vulin.

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