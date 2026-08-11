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Ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Nemanja Starović odgovorio je na provokativne izjave Edija Rame, nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da je moguće skretanje vodotoka reke Ibar ako se nastavi teror nad Srbima na KiM.

- Ton je šarmantan koliko god može biti, ali ne može da zakloni zgodno izbegavanje najvažnijeg elementa: Povelje UN i još uvek potpuno važeće Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN. Tu se ova gotovo poetska kula od karata ruši - piše na zvaničnom X nalogu ministra Starovića.

On ističe da se Kosovo i Metohija nalazi unutar granica Srbije koje su priznale UN.

- Te granice su - i moraju ostati - svete, bilo da govorimo o Srbiji, Ukrajini, Kini ili Kipru (naravno, uključujući i Albaniju). Pozivanje na dobrosusedske odnose, a istovremeno odbijanje poštovanja teritorijalnog integriteta suseda, nije ništa više od licemernog pukog govora. Isto važi i za uzvišene razgovore o evropskim vrednostima i pravima srpske zajednice, pažljivo izostavljajući svako pominjanje Briselskog sporazuma iz 2013. i još uvek neuspostavljene Zajednice srpskih opština. To je pravo pitanje - ne reka Ibar ili planovi upravljanja vodama - naglasio je ministar.

Dodaje da svi sa pravom težimo evropskoj budućnosti i da bi zajedno trebalo da radimo na tom plemenitom cilju.