- Sa velikom tugom sam primio vest o razornom zemljotresu u Kolumbiji. U svoje i u ime građana Srbije upućujem duboko saučešće porodicama stradalih, narodu Kolumbije i predsedniku Abelardu de la Esprijelji, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima - piše na zvaničnom nalogu predsednika Srbije na društvenoj mreži X.