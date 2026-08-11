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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće narodu Kolumbije i predsedniku Abelardu de la Esprijelji nakon razornog zemljotresa.

- Sa velikom tugom sam primio vest o razornom zemljotresu u Kolumbiji. U svoje i u ime građana Srbije upućujem duboko saučešće porodicama stradalih, narodu Kolumbije i predsedniku Abelardu de la Esprijelji, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima - piše na zvaničnom nalogu predsednika Srbije na društvenoj mreži X.

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