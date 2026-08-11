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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas, u okviru posete jugozapadu Srbije, manastir Dubnica gde mu je vladika mileševski Atanasije Rakita govorio o istorijatu svetinje. Vučić je konstatovao da je narodu u Božetićima i okolnim mestima najpotrebnija voda, zatim putevi...

U razgovoru s mitropolitom, predsednik je na dar dobio ikonu kojoj se poklonio i celivao je. Predsednik je potom pitao i za dovršenje mileševskog puta pa poručio da će mileševski put u potpunosti biti završen.

Predsednik se mitropolitu zahvalio na gostoprimstvu.

"Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod"

- Manastir Dubnica, u prelepoj prirodi ovog kraja, mesto je koje čuva našu veru, istoriju i tragove vekova iza nas. Lepo je videti sa koliko se pažnje i ljubavi čuva ova svetinja i sve ono što nam je ostavljeno u nasleđe.

- Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac Eparhiji mileševskoj.

- Hvala na gostoprimstvu i toploj dobrodošlici, poručio je predsednik Srbije po obilasku manastira Dubnica kod Nove Varoši.

Manastir Dubnica nalazi se u selu Božetići u opštini Nova Varoš. Vučića su dočekali mitropolit mileševski Atanasije i predsednik opštine Nova Varoš Branko Bjelić.

Manastir Dubnica je izgrađen 1422. godine i predstavlja nepokretno kulturno dobro. U manastiru je pred Veliku seobu Srba 1690. godine prezimio patrijarh Arsenije Čarnojević. Obnova manastira započela je u septembru 2003. godine, a završena u avgustu 2007. godine.