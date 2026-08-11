Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Valjevu saopštilo je danas da podseća građane da se organizovana okupljanja na javnom prostoru mogu održavati samo i isključivo ukoliko su prijavljena u skladu sa zakonom.

- Organizatori okpljanja su lica sa imenom i prezimenom koja su dužna pored prijave okupljanja i da uspostave redarsku službu - podseća se u saopštenju tužilaštva.

Na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, kako se dodaje, primetan je veliki broj objava kojima se za petak 14. avgust najavljuje okupljanje u Valjevu. Više javno tužilaštvo u Valjevu obaveštava javnost da ove najave dele pojedinci ili grupe koji nisu prijavili bilo kakav skup.

- Posebno naglašavamo da je u avgustu prošle godine, prilikom održavanja neprijavljenog skupa u Valjevu došlo do teškog narušavanja javnog reda i mira, kada je povređeno nekoliko policajaca i građana, razbijene i zapaljene prostorije Višeg javnog tužilaštva, Osnovnog javnog tužilaštva, Prekršanog suda, Policijske uprave i Gradske uprave - navodi se i dodaje da su u proteklih godinu dana u javnosti i na društvenim mrežama širene lažne vesti u vezi sa događajima iz avgusta 2025., koje su doprinele i još uvek doprinose podizanju tenzija.

- Ne ulazeći u neprikosnoveno pravo da se protestuje, Više javno tužilaštvo u Valjevu apeluje na sve građane da poštuju Ustav i Zakon Republike Srbije i da svoja okupljanja prijave nadležnim organima, kao i da se uzdrže od bilo kog oblika narušavanja javnog reda i mira - saopšteno je iz tužilaštva.

Ne propustitePolitika"POSTALO JE NORMALIZOVANO DA SE LIKUJE NAD TRAGEDIJOM" Stručnjaci o o pretnjama, targetiranju i granicama koje su pređene: "Politika nije poziv na mržnju"
x News1 Damir Dervisagic copy.jpg
Politika"VERBALNO NASILJE BLOKADERA DOVELO JE DO TRAGIČNOG ISHODA" Jovanov za Kurir o preminulom policajcu iz Valjeva: "Proganjaju i targetiraju sve koji ne misle isto"
Screenshot 2026-07-22 132447.png
Politika"OVO JE ČISTO, OGOLJENO ZLO I TERORIZAM U NAJAVI!" Miloš Vučević oštro reagovao na jezive pretnje: Bolesni umovi slave smrt policajca i crtaju metu Vučiću!
2026-07-16 09_51_57-Inbox - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png
PolitikaANATOMIJA NAJPRLJAVIJE LAŽI BLOKADERA Od izmišljenog ubijenog dečaka u Valjevu do bolesnih napada na preminulog policajca: Raskrinkani pokušaji izazivanja HAOSA
istina07 AP Darko Vojinovic.jpg