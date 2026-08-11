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Više javno tužilaštvo u Valjevu saopštilo je danas da podseća građane da se organizovana okupljanja na javnom prostoru mogu održavati samo i isključivo ukoliko su prijavljena u skladu sa zakonom.

- Organizatori okpljanja su lica sa imenom i prezimenom koja su dužna pored prijave okupljanja i da uspostave redarsku službu - podseća se u saopštenju tužilaštva.

Na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, kako se dodaje, primetan je veliki broj objava kojima se za petak 14. avgust najavljuje okupljanje u Valjevu. Više javno tužilaštvo u Valjevu obaveštava javnost da ove najave dele pojedinci ili grupe koji nisu prijavili bilo kakav skup.

- Posebno naglašavamo da je u avgustu prošle godine, prilikom održavanja neprijavljenog skupa u Valjevu došlo do teškog narušavanja javnog reda i mira, kada je povređeno nekoliko policajaca i građana, razbijene i zapaljene prostorije Višeg javnog tužilaštva, Osnovnog javnog tužilaštva, Prekršanog suda, Policijske uprave i Gradske uprave - navodi se i dodaje da su u proteklih godinu dana u javnosti i na društvenim mrežama širene lažne vesti u vezi sa događajima iz avgusta 2025., koje su doprinele i još uvek doprinose podizanju tenzija.