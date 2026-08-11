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Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Milovan Drecun ocenio je večeras da su potezi KFOR-a da smanji broj svojih pripadnika na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i započne integraciju osoblja tzv. kosovske policije u bezbednosnu strukturu KFOR oko manastira Visoki Dečani, opasni po srpski narod i povećavaju bezbednosni rizik za Srbe.

- Ovo je veoma pogrešan korak KFOR-a, koji odgovara u potpunosti zahtevima Aljbina Kurtija i privremenih institucija samouprave, ali maksimalno podiže bezbednosni rizik za srpski narod i šalje poruku da se jednostavno ne ponaša u skladu sa Rezolucijom 1244 - istakao je Drecun za Radio Beograd.

Drecun je naglasio da KFOR mora biti prva i jedina snaga koja će obezbediti sigurno okruženje za srpski narod.

Međutim, ukazao je na podatak da je u poslednjih pet godina na severu KiM, gde je KFOR intenzivno prisutan, broj Srba manji za 18 odsto, navodeći da se to dešava zbog terora koji Priština sprovodi, a na koji misija, kako tvrdi, ne reaguje.

- Evidentno je da otkad je turski general na čelu KFOR-a, da se KFOR ponaša veoma pristrasno, odnosno jednostrano, i da preduzima aktivnosti koje zapravo Priština od njega traži - ocenio je Drecun.

Most na Ibru sa KBS Foto: Kosovo onlajn printskrin

Drecun je naveo primere koji, prema njegovom mišljenju, potkrepljuju ovu tvrdnju, uključujući dozvoljavanje uvoza naoružanja na KiM, ulaske pripadnika tzv. kosovskog zaštitnog korpusa na sever, kao i zatvaranje očiju pred fizičkim terorisanjem srpskog stanovništva.

Drecun je upozorio da će snage KFOR-a u budućnosti biti prisutne u mnogo manjem broju i znatno manje spremne da pravovremeno reaguju. On je dodao da je prebacivanje nadležnosti na prištinske institucije suprotno Rezoluciji 1244.

- Kosovska policijska služba nikako nije i ne može biti faktor bezbednosti za srpski narod, jer pripadnici te kosovske policijske službe i specijalnih parapolicijskih jedinica maksimalno ugrožavaju bezbednost Srba, maksimalno ih terorišu, fizički ih maltretiraju, hapse i proganjaju - naveo je Drecun.

Dodao je da je prenošenje dela odgovornosti KFOR-a na prištinske institucije ili pogrešna procena ili svesna politička odluka koja vodi ka prepuštanju bezbednosnog sektora vlastima u Prištini.

Drecun je za RTS podsetio da je Kfor dozvolio transporte smrtonosnog naoružanja na Kosovu, iako je to Rezolucijom zabranjeno, da dozvoljava teror nad Srbima, rušenje kuća uz asistenciju Kosovske policije, koju sada uključuje u čuvanje manastira Visoki Dečani. Drecun je kazao da se može u narednom periodu očekivati smanjenje prisustva Kfora i da, pošto govore da će ostati i dalje vidljivi na Kosovu, ostati kao neka vrsta posmatrača, poput Euleksa.