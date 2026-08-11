Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dobio je pohvalu jednog meštatina iz okoline Ivanjice koji se zahvalio zbog retkog leka koji je odobren za lečenje njegove teško obolele devojčice .

- Upravo su mi vaši saradnici rekli da je odobren lek za moju tešku obolelu devojčicu i hvala vam. Najradosnija informacija koju sam mogao da dobijem. Lek se zove alimoklomol, a bolest Niman-Pikova tipa C. Da ste živi i zdravi - rekao je Nebojša.