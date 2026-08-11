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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dobio je pohvalu jednog meštatina iz okoline Ivanjice koji se zahvalio zbog retkog leka koji je odobren za lečenje njegove teško obolele devojčice.

- Upravo su mi vaši saradnici rekli da je odobren lek za moju tešku obolelu devojčicu i hvala vam. Najradosnija informacija koju sam mogao da dobijem. Lek se zove alimoklomol, a bolest Niman-Pikova tipa C. Da ste živi i zdravi - rekao je Nebojša.

Podsećamo, predsednik danas drugi dan obilazi ljude na jugozapadu Srbije. Predsednik je dan započeo na Uvcu, nakon čega se uputio u sela oko Ivanjice.

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