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- Ivanjica je dugo nekako ostajala po strani i zato su ovo dobre vesti za Ivanjičane. Mnogo toga smo uradili, više nego što je ikada rađeno, a sada nastavljamo da završavamo ono što smo započeli i da radimo ono što je ljudima ovog kraja potrebno.

1/9 Vidi galeriju Vučić obilazi radove na putu Ivanjica-Sjenica Foto: screenshot pink tv

- Ove puteve ne gradimo da bi nama bilo brže kada idemo u Sjenicu ili na neko drugo mesto, već za ljude koji ovde žive, da se bolje osećaju.

- Hvala radnicima na tome što vredno i naporno rade. Budite ponosni što ovako gradite Srbiju, jer nije samo investitor gradio ovaj put, gradili ste ga vi svojim rukama, za svoju decu, roditelje, rođake i sve ljude ovog kraja. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živi bili!, poručio je predsednik Vučić po obilasku radova na putu Sjenica–Ivanjica gde je razgovarao s radnicima angažovanim na izvođenju radova.

"Mašine se neće sklanjati dok se ne završi sve do Ivanjice preko Kušića"

Predsednik Vučić je obišao radove na putu Ivanjica-Sjenica i upitao ljude tog kraja koji su im putevi još važni. Dodao je da se mašine neće sklanjati dok se ne završi sve do Ivanjice preko Kušića.

- Dobar narod, dobri ljudi tamo žive, čuo sam ima mnogo dece...

S njim je u obilasku bila i ministarka Aleksandra Sofronijević, a govorilo se i o putu do Kovilja, jedinog živog ženskog manastira.

Vučić je ukazao i na neisplativost pojedinih puteva do mesta u kojima živi veoma mali broj ljudi.

- Celu smo Goliju opkolili putevima sa svih strana, poručio je Vučić koji je potom porazgovarao i sa putarima koji rade na toj deonici. Zahvalio im se na njihovom vrednom radu i trudu i poručio im da budu ponosni i oni i njihove porodice na to što su sagradili svojim rukama.

- Vidim da ima ljudi po kućama, rekao je Vučić pa upitao ima li koga da se vratio zauvek a ne samo preko leta ili vikendom pa mu je rečeno da će videti domaćinstvo Arsovića, čoveka koji se vratio iz Italije zauvek i sad ima veliko imanje na kojem žive tri generacije, gaji stoku i krompir i time se bavi.