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Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednicama Visokog saveta sudstva održanim 23. aprila, 30. aprila i 7. maja položile su danas zakletvu u Narodnoj skupštini, pred predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem.

Zakletvu je položio 31 sudija Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Valjevu, Prekršajnog suda u Nišu i Privrednog suda u Novom Sadu.

Predsednik Vrhovnog suda čestitao im je na izboru i poželeo uspeh u radu.

- Osnovni zadatak suda je da građanima u razumnom roku pruži delotvornu zaštitu. Od trenutka stupanja na sudijsku funkciju i Vi ćete svojim odlukama, donetim u skladu sa Ustavom i zakonom doprinostiti ostvarivanju tog zadatka. Verujem i suguran sam da će vaše odluke biti pravične i nepristrasne - rekao je Tomić.

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Foto: Narodna Skupština

Naveo je da je na njima budućnost srpskog pravosuđa i poželeo im da budu uspešni, da se dalje usavršavaju i napreduju i da jednog dana novoizabrane sudije pred njima polažu zakletvu.

Polaganju zakletve prisustvovala je i predsednik Visokog saveta sudstva Bojana Čogurić.

Kurir Politika

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