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- Posle 20 godina provedenih u inostranstvu, domaćin se vratio svojoj kući i danas je porodica ponovo na okupu. Mnogo sam srećan što je tako, što su napravili lepo domaćinstvo i što će mlađi nastaviti da čuvaju i razvijaju ono što je porodica stvarala.

- Putevi su ljudima ovde najpreči i zato ćemo gledati da pomognemo domaćinima ovog kraja i uradimo ono što im je najpotrebnije. Pobrinućemo se i za školu, jer tamo gde ima škole i dece, ima i budućnosti za ovaj kraj.

1/33 Vidi galeriju Vučić u obilasku poljoprivrednog gazdinstva Arsović u Kušićima Foto: Marko Karović

Hvala domaćinima na srdačnom prijemu i toploj dobrodošlici, poručio je predsednik koji je posetio je domaćinstvo porodice Arsović i razgovarao sa meštanima Kušića kod Ivanjice.

Domaćin Arsović je 20 godina živeo i radio u Italiji, u Breši, kao vozač posle čega se vratio u rodni kraj gde sad ima veliko gazdinstvo na kojem se bavi stočarstvom i uzgojem krompira.