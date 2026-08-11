"PUTEVI SU LJUDIMA OVDE NAJPREČI I ZATO ĆEMO GLEDATI DA POMOGNEMO DOMAĆINIMA" Vučić domaćinski dočekan kod Arsovića koji se vratio iz tuđine u rodni kraj (FOTO)
- Posle 20 godina provedenih u inostranstvu, domaćin se vratio svojoj kući i danas je porodica ponovo na okupu. Mnogo sam srećan što je tako, što su napravili lepo domaćinstvo i što će mlađi nastaviti da čuvaju i razvijaju ono što je porodica stvarala.
- Putevi su ljudima ovde najpreči i zato ćemo gledati da pomognemo domaćinima ovog kraja i uradimo ono što im je najpotrebnije. Pobrinućemo se i za školu, jer tamo gde ima škole i dece, ima i budućnosti za ovaj kraj.
Hvala domaćinima na srdačnom prijemu i toploj dobrodošlici, poručio je predsednik koji je posetio je domaćinstvo porodice Arsović i razgovarao sa meštanima Kušića kod Ivanjice.
Domaćin Arsović je 20 godina živeo i radio u Italiji, u Breši, kao vozač posle čega se vratio u rodni kraj gde sad ima veliko gazdinstvo na kojem se bavi stočarstvom i uzgojem krompira.
Kurir.rs