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Kako nezvanično saznajemo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je u celosti krivičnu prijavu koja se odnosila na tvrdnje o navodnim isplatama novca i kupovini glasova u Beogradskoj areni.

Nakon što su MUP, UKP i SSK, sproveli detaljne provere, kako izvor Kurira otkriva, tužilaštvu je dostavljen izveštaj o obavljenom razgovoru sa predstavnikom SNS-a i video-snimcima koji su dostavljeni kao navodni dokaz o isplatama novca u Areni.

Kako saznajemo, proverama nije bilo moguće utvrditi gde su video-snimci napravljeni, niti je potvrđeno da oni prikazuju bilo kakve isplate novca.

Takođe je utvrđeno da se krivična prijava zasnivala na paušalnim navodima, bez konkretnih dokaza koji bi potvrdili iznete tvrdnje.