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Tokom obilaska pogona Matisa u Ivanjici, sa 850 zaposlenih, Vučića su novinari pitali i na temu Ibra.

Na aktuelno pitanje o Ibru, Vučić je medijima odgovorio:

- Samo ću u dve reči da vam odgovorim: prvo, nisam ovde došao da govorim o toj vrsti politike, ali ću vam reći da kod dela naših ljudi u domaćoj politici postoji opsesivna potreba da urade sve protiv Srba i da uvek budu na strani onih koji su protiv Srba.

1/74 Vidi galeriju Vučić obilazi jugozapad Srbije Foto: Marko Karović

- Prvo sam rekao da ću da formiramo komisiju, radnu grupu, pa da vidimo sve dok... meseci i tako dalje, ali oni su odmah skočili: "Ne zato što oni nešto znaju", pa slušam sva moguća lupetanja, izvire Ibar u Crnoj Gori, pa zato ne možete ovo, ne možete ono.

- Nije ni važno. Postoji bezbroj tumačenja i baviće se stručnjaci svim tim. Nešto drugo je ovde u pitanju. U pitanju je njihova želja i potreba da uvek budu na strani neprijatelja Srbije. Ma koliko Kurti zločina počinio protiv Srba, ma koliko Srba uhapsio, ma koliko Srba maltretirao, proterao sa vekovnih ognjišta, ma koliko im kuća srušio, rekao je Vučić.

- Nikada za njih to neće biti signal da makar jedno saopštenje ili jednu izjavu protiv toga daju. Ali ukoliko pokušate da na bilo koji način, potpuno mirnim putem, i to predlozima za koje kažete daćete da formirate komisiju da se vidi da se sastoji od međunarodnih eksperata i od svega drugog, e onda imate problem, jer vi u stvari ne smete da pokušate da zaštitite srpski narod, morate da budete protiv Srba. Ja to ne mogu da razumem i ne mogu da prihvatim. I ovde danas pričamo samo o privredi. Ovde. Posle možete da me pitate šta hoćete, zaključio je Vučić.