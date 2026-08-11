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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučevićposetio je danas Raču i destileriju "Emperus", gde je učestvovao i u branju šljiva.

Na pitanje zar nije na more, lider SNS istakao je da jeste, ali na šumadijskom, te da se pridružio beračima koji su jutros od 5 brali voće.

- Nije more, ali je modre plave boje. Zbog frizure lako dobijam boju - rekao je Vučević kroz osmeh.

On je naglasio i da je probao šljivovicu i dao joj čistu desetku.