Politika
"NA MORU SAM, ALI OVOM ŠUMADIJSKOM, A ZBOG FRIZURE LAKO DOBIJEM BOJU" Oglasio se lider SNS: Vučević se prihvatio posla, a ovo je njegova ocena za šljivovicu
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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučevićposetio je danas Raču i destileriju "Emperus", gde je učestvovao i u branju šljiva.
Na pitanje zar nije na more, lider SNS istakao je da jeste, ali na šumadijskom, te da se pridružio beračima koji su jutros od 5 brali voće.
- Nije more, ali je modre plave boje. Zbog frizure lako dobijam boju - rekao je Vučević kroz osmeh.
On je naglasio i da je probao šljivovicu i dao joj čistu desetku.
- Ja bih uvek pre izabrao ovu šljivovicu nego viski - zaključio je Vučević.
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