Ne mogu da se dogovore ni među sobom

Ne mogu da se dogovore ni među sobom

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Pokret slobodnih građana (PSG), čiji je lider Pavle Grbović, a koji po svim istraživanjima javnog mnjenja ima izuzetno nizak rejting kod građana u Srbiji, ne može više da se dogovori ni sam unutar sebe ni oko čega, pa ih tako ne slušaju ni sopstveni poslanici!

Tako su sada požurili da se ekspresno ograde od svog poslanika u Vojvodini koji je učestvovao u formiranju druge poslaničke grupe, bez da im je išta rekao, a centrali PSG se očigledno nije dopalo otvoreno prelaženje svog člana na stranu blokadera.

Naime, vojvođanski odbor Pokreta slobodnih građana oglasio se danas nakon poteza pokrajinskog poslanika Miroslava Ilića, koji je, kako navode u saopštenju, postupio bez odluke pokreta.

Foto: Screenshot

- Vojvođanski odbor Pokreta slobodnih građanasaopštava da je pokrajinski poslanik PSG Miroslav Ilić, u ličnom svojstvu i bez odluke Pokreta slobodnih građana, zajedno sa nekoliko poslanika drugih stranaka, učestvovao u formiranju poslaničke grupe "Vojvodina uz studente" u Skupštini AP Vojvodine - navodi se u saopštenju blokaderskog pokreta i dodaje:

- Pokret slobodnih građana želi da još jednom jasno i nedvosmisleno potvrdi svoj politički stav: stvarna promena sistema i dugoročni boljitak za naše društvo mogu se ostvariti samo kroz izgradnju demokratske, uređene i evropske Srbije i njeno punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

U Skupštini AP Vojvodine formirana je poslanička grupa "Vojvodina uz studente", koju čine poslanici Demokratske stranke Ljiljana Gusić i Daniel Kovačić, Miroslav Ilić iz Pokreta slobodnih građana, Tatjana Ljubišić iz Zeleno-levog fronta i nezavisni pokrajinski poslanik Radivoje Jovović, koji je na društvenim mrežama objavio da će ova poslanička grupa podržavati tzv. studenstki pokret.