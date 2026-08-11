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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete jugozapadnoj Srbiji obilazi Ivanjicu, Guču i Lučane, nakon što je prethodno posetio zlatiborski okrug i razgovarao sa građanima i predstavnicima lokalnih vlasti o problemima sa kojima se suočavaju.

"Politika je izlazak u narod"

Milan Petričković je ocenio da je direktan razgovor državnog vrha sa građanima jedan od najvažnijih načina da se problemi sa terena čuju neposredno i da se na njih reaguje.

- To je efikasniji i građanima, mislim, draži oblik, ta neposredna živa komunikacija koja je falila srpskoj političkoj sceni. Ovo je nešto što bi bilo za jednu vrstu poštovanja i dubokog respekta, jer u osnovi politika i jeste pravo na istinsku politiku. Ako se vratimo u njene same rudimente ili korene, od antike, još ranije u drevnim kulturama, postoji ideja da se humanizuju egzistencijalni uslovi življenja, što politika u jednom segmentu nosi - rekao je Petričković.

Kako je dodao, bez obzira na spoljnopolitičke okolnosti koje se direktno prelivaju na unutrašnju politiku, svakodnevne potrebe građana moraju da budu u centru političkog delovanja.

- Ovo je jedan od suštinskih, zapravo stožernih, valjanih oblika bavljenja svakodnevnim potrebama stanovništva. Jer ono što svakoga zanima, prosečnog stanovnika bilo koje države, pa i naše prelepe Srbije, to je kako da se poboljša standard i kvalitet življenja. A kada se kaže kvalitet življenja, misli se na taj nivo svakodnevnog zadovoljavanja ljudskih potreba. I sve što politika bude bliža tom neposrednom čoveku, običnom čoveku iz naroda, to je vrlo efikasan način i put da se čuje upravo koji su to problemi gorući, šta je to na lokalnom nivou od značaja, šta nije rešeno - naveo je profesor.

On je ukazao i na problem birokratije i lokalne administracije, ocenjujući da politički funkcioneri moraju da budu odgovorni građanima kojima služe.

- Videli smo više puta da postoji u tom lancu sprovođenja tih političkih mera vrsta birokratizma, vrsta tih lokalnih, kako ih je sam predsednik označio, kabadahija, umesto da se bavi pitanjima stanovnika, kao što je došao predsednik da čini. Neki nisu, nažalost, izvršavali svoje obaveze, koristili su svoje pozicije, a na političku scenu se demokratskim putem dolazi upravo putem postignutih rezultata, povodom tih najživotvornijih oblika zadovoljavanja svakodnevnih potreba - rekao je Petričković.

"Politika nije prepucavanje, već umeće komunikacije"

Govoreći o Vučićevom intenzivnom tempu, odnosno činjenici da predsednik nakon sastanaka sa najvišim svetskim zvaničnicima odlazi direktno među građane u različite delove Srbije, Petričković je naglasio da je upravo sposobnost komunikacije jedan od ključnih elemenata politike.

- Naravno, politika u sebi sadrži umeće ili veštinu. Nažalost, danas mnogi ne znaju šta je esencija ili bit politike, pa misle da se to svodi na jedan oblik, ono što bi narodnim jezikom rekli, prepucavanje ili nesuvisle pretnje, bizarne nekakve izražaje u javnom mnjenju, jer danas, nažalost, svakojake persone imaju priliku da zloupotrebe javni etar. Sa tim u vezi, politika jeste jedna vrsta umetnosti komuniciranja - rekao je on.

Petričković je ocenio da je posebno značajno kada se razgovor sa međunarodnim liderima i velika geopolitika povežu sa neposrednim problemima građana.

- Vrlo je značajno da sa tog visokog nivoa spoljne politike i susreta sa najvećim liderima sveta, ako vidimo s kim je sve predsednik bio, od evropskih država, pa do Amerike, Kine, Rusije i Ukrajine, što je jako bitno, čak i sa državama koje su međusobno zakrvljene, pronađe taj modus operandi pomirljive prirode, da može sa svima da razgovara. Ali ono što je jako bitno jeste odbrana vlastitih nacionalnih interesa, bezbednosti, teritorijalnog integriteta i svega onoga što je za Srbiju od suštinskog značaja - poručio je Petričković.

Foto: Kurir Televizija

On je istakao da terenski rad može da bude i način da se smanje razlike između razvijenijih urbanih sredina i ruralnih delova zemlje.

- Vrlo često se greši, pa se misli da je politika samo u skupštinskim klupama, u nekakvim benefitima, vožnji skupih automobila, privilegijama. Politika je izlazak u narod. Ko pažljivo sluša, on očigledno može da ima rezultate i efekte - rekao je Petričković.

Prema njegovim rečima, ulaganja u infrastrukturu i razvoj ruralnih krajeva nisu samo pitanje puteva, već i stvaranja uslova da ljudi ostanu da žive i rade u svojim sredinama.

- Ovo je jedna odlična strategija da se ide ka ravnomernijem razvoju čitave teritorije Srbije i da se ostvari ono što je u socijalnoj politici veoma važno - smanjivanje socijalnih razlika, odnosno dubokih razlika u visini plata, mogućnostima zapošljavanja i drugim uslovima života. Na ovaj način se zapravo pokušava da se na teritoriji cele Srbije napravi jedna vrsta harmonizacije, da se ruralni i nerazvijeni predeli, koliko god je moguće, dodatnim investicijama pokrenu. To je već činjeno na teritoriji Srbije, ali možda nedovoljno, i upravo zato bi trebalo dati dodatni zamajac kako bi ljudi ostajali, posebno omladina, što je jako bitno - ocenio je profesor.

Dodao je da infrastruktura ima mnogo širi značaj od samog povezivanja gradova i sela.

- Gde nema infrastrukture, gde nema onih mogućnosti da se mladi ljudi zapošljavaju, tu je pitanje ovo što je jako značajno: putovati danas Srbijom, jer putevi nisu samo oblik komuniciranja da se pre stigne na neku destinaciju. To je i priliv kapitala, velikih kapitalnih investicija i svega. Dakle, to je zamajac života iz ovih nerazvijenih predela - rekao je Petričković.

"Ovo je hod po žiletu"

Petričković je govorio i o poziciji Srbije u složenim međunarodnim okolnostima, posebno odnosima Istoka i Zapada i nedavnoj poseti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

On je ocenio da se Srbija nalazi u veoma zahtevnoj geopolitičkoj poziciji i da je balansiranje između velikih sila izuzetno težak posao.

- To je hod po žiletu. To je nešto gde ne sme da se ide ni previše istočno ni previše zapadno, mada postoje sa svih strana uticaji. I svako zapravo atakuje na ovu prekrasno lepu teritoriju, bogatu teritoriju, da ne kažem u geostrategijskom smislu šta Srbija predstavlja kao faktor na zapadnom Balkanu - rekao je on.

Govoreći o poseti Zelenskog Srbiji, Petričković je ocenio da se ona mora posmatrati u širem kontekstu promena koje se trenutno odvijaju na globalnoj političkoj sceni.

- Vrlo je važna bilo koja poseta u ovom času, jer se mi nalazimo u jednom procesu takozvanog redefinisanja geostrategije na planetarnom nivou, i tu ove raspoložive faktore ili reperе koje kada ukrštamo i dovodimo u vezu, vidimo da se ovde zapravo vrši jedno pregrupisavanje. Neki to danas zovu zidanje nove svetske arhitekture. Meni je zanimljiv termin "novi geostrategijski pejzaži" - istakao je Petričković.

Govoreći o velikim međunarodnim uticajima i interesima koji se ukrštaju na prostoru Ukrajine, dodao je da Srbija, bez obzira na sve izazove, mora da vodi računa o sopstvenim interesima.

- Nažalost, postoji i širi kontekst, ali ne bih sada ulazio u sferu teorija zavere. Ipak, vrlo često se iza onoga što se naziva teorijom zavere krije i određena teorija istine, koja se upravo time pokušava prikriti. Postavlja se pitanje da li je sukob na tlu Ukrajine slučajno tako konstruisan ili su u njega bili uključeni različiti spoljni faktori, od Britanaca do stranih obaveštajnih službi. Govorimo o toj generalnoj agendi koja se ukršta na prostoru Ukrajine, ali sve to Srbiju ne sprečava da vodi sopstvenu politiku i štiti svoje interese - zaključio je Petričković.

05:19 "POLITIKA JE IZLAZAK U NAROD" Petričković o Vučićevom obilaženju Srbije i velikom geopolitičkom izazovu Izvor: Kurir televizija

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