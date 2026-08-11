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Na pitanje novinara o snimku na kojem je u društvu ministarke rudarstva i energetike, a koji je, kako je rečeno, izazvao buru u hrvatskim medijima, upravo iz te zemlje kažu da "dok vam ministarka peva, vi pozivate na bojkot Hvara i Brača".

- Nisam pozvao na bojkot ni Hvara ni Brača. Ja sam rekao da je meni lepši Kokin Brod nego Hvar, Brač, i sve drugo. Pa šta, nego da kažem da mi je lepši Kokin Brod nego Hvar i Brač koji sam video poslednji put pre 40 godina, šta? Odakle bi mi bilo pravo da mi budu Hvar i Brač lepši nego Kokin Brod? Stoput mi je lepši Kokin Brod, i lepše mi je Uvačko jezero, lepše mi je sve u Srbiji nego tamo, podrazumeva se.

- Ni na kakav bojkot nikoga nisam pozivao. Jedino što sam rekao, to je da mi je Kokin Brod lepši. I da je proja tamo lepša. I šta s tim? Šta hoćete od mene? Da kažem da mi je lepši Brač? Je l' vama lepši Kokin Brod od Brača i Hvara? Jest, svakom građaninu Srbije je lepši.

- Ja ništa ne razumem. Ja pola tih napada uopšte ne razumem. Možda sam ja ono, vremenski, ili starovremenski, ili staromodan, ili kako god hoćete, ja stvarno ne razumem. Kako mislite, kako mislite da vam kažem da su mi lepši, ne znam, Bodrum, Hvar ili Brač ili bilo ko drugi?

Na tviter objavu gde mu se preti a tvit se završava rečenicom: "Biće mrtvih, pobedićemo", Vučić kaže:

- Pa dobro, svaki dan ja slušam, svaki dan već slušam, ne znam koliko vremena da ću da budem mrtav i da će ne znam šta da bude. A još sam živ. Ljudi umiru u Srbiji, to je prirodni proces, kako bih vam rekao. Da vam kažem, toliko sam srećan kad vidim da se radi nešto u zemlji. I kad vidim da su ljudi zadovoljni, kad ljudi poštuju nečiji rad. I poštuju rad i ovih ljudi i države koja je to platila, jer to je ogroman novac. To je stvarno ogroman novac. Od Kaone do Luka, da to ne bude samo nasipanje rizle, ljudi to nikada nisu ni očekivali, ni pomislili da će da bude.

- I mnogo sam srećan. I to da mi uzmete sreću time što ćete da kažete da sam, da je trebalo da kažem da mi je Hvar ili Brač lepši od Kokinog Broda, nije, i nikad mi neće biti lepši. Isto, da li će neko da mi preti ovim ili ovim, može da mi preti koliko god hoćete. Ja ću da nastavim svoj posao da radim, i to je to. A ko će da pobedi, videćemo kad dođu izbori. I te večeri ćemo to da saznamo, i to je to. Znate, ne broje se glasovi mesec, dva-tri, ili godinu i po unapred, nego se broje na taj dan.

- I kad se lepo izbroje glasovi, onda građanima Srbije saopštimo kakvi su rezultati tih izbora. I nikakav problem nemam ni sa čim. Vidim kako se moj prijatelj Orban ovde lepo proveo, odmorio. Pa bio u Dragačevu, bio na Kablaru.

- Sutra imamo posla u Beogradu, u četvrtak opet nastavak po centralnoj Srbiji. Mislim da ide Pomoravski okrug, ali nemojte me držati za reč, nisam sasvim siguran, rekao je Vučić koji je potom dobio i poklone. Putarima se zahvalio pa im poručio da će on lično da donese jagnje da se zajedno počaste.