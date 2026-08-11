Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić oglasio se povodom godišnjice 11. avgusta 1945. godine, kada su žene u Jugoslaviji zvanično dobile pravo glasa.

Dačić je istakao da je socijalistička ideja donela ovu istorijsku promenu znatno pre mnogih razvijenih evropskih demokratija poput Francuske, Italije ili Švajcarske. On je naglasio da ravnopravnost nije bila poklon, već priznanje ženama koje su ravnopravno sa muškarcima nosile teret rata, poručivši da socijalisti danas imaju dužnost da tu tekovinu brane i unapređuju kako bi glas žena uvek bio jednako vredan.

- Pre tačno 81 godinu, 11. avgusta 1945. godine, socijalistička ideja i borba donele su ženama u Jugoslaviji pravo glasa - znatno pre mnogih razvijenih evropskih demokratija, ostavljajući iza sebe države poput Francuske, Italije ili Švajcarske. To nije bio samo jedan izborni zakon. Bio je to veliki korak ka društvu u kojem žena nije više trebalo da bude posmatrač, već ravnopravan učesnik u odlučivanju o svojoj zemlji i svom životu. Socijalistička Jugoslavija je time priznala ono što su žene već pokazale u najtežim godinama, da su ravnopravno sa muškarcima nosile teret rata, borile se, radile, stradale i učestvovale u izgradnji zemlje.

Ravnopravnost nije bila poklon, već priznanje njihovog doprinosa i prava da same odlučuju o svojoj budućnosti. Kao predsednik Socijalističke partije Srbije, smatram da je važno da se ovoga sećamo. Pravo na rad, pravo na dostojanstven život i pravo da žena sama bira svoj put nisu privilegije, to su temelji društva za koje se levica uvek zalagala. Pre 81 godinu ženama je dat glas. Danas, kao socijalisti, imamo dužnost da tu tekovinu branimo i unapređujemo, da taj glas uvek bude jednako vredan i jednako uvažen - naveo Dačić na Instagramu.