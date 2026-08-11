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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav, u opštini Arilje, i istakao da je ovo jedan od najvažnijih objekata koji će rešiti problem pijaće vode u ovom delu Srbije.

Vučić je branu obišao zajedno sa direktorom JP "Srbija vode" Goranom Puzovićem koji je rekao da bi brana trebalo da bude završena do 2030. godine.

"U celoj Srbiji koju gradimo, ne samo u priči o branama ili u bilo čemu sličnom, već od svih objekata, ovo je jedan od najvažnijih. I kad ovo završimo, onda bar dobrim delom da rešimo problem pijaće vode u ovom delu Srbije, za skoro 500. 000 ljudi", rekao je Vučić.

Puzović je rekao da je ovde vodozahvat za snabdevanje 500.000 ljudi.

1/10 Vidi galeriju Vučić obišao radove na brani na reci Veliki Rzav Foto: Marko Karović

Prema njegovim rečima, akumulacija će imati 28 miliona kubika vode, od toga je 20 miliona operativno za potrošnju, a za vodosnabdevanje se planira 1,2 kubika u sekundi da se uzima.

"Imamo osnovnu funkciju vodosnabdevanja, drugu zaštitu od velikih voda, svih nizvodnih gradova i mesta kad su poplave. Imaćemo ovde jednu malu hidroelektranu sa dve turbine. Proizvodićemo kada imamo viškove vode, da je ne puštamo da prolazi, da je ne iskoristimo. I ovde ćemo imati jednu malu elektranu", naveo je Puzović.

Na pitanje da li može da se završi do 2030. godine, Puzović je rekao da će biti.