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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posetio firmu sportske opreme “Sportex”.

Sa Vučićem u obilasku je i ministarka Andrijana Mesarović, koja je navela da je firma od države dobila bespovratna sredstva od milion dinara.

- Doneli smo vam rešenje o tome - rekla je ministarka.

Na to je vlasnik firme  Dragan Simović upitao da li može da poljubi ministarku.

- Predsedniče, mogu li da poljubim ministarku? - upitao je, na šta je dobio potvrdan odgovor.

Sportex je kompanija sa dugom tradicijom u tekstilnoj i sportskoj industriji, koja se danas bavi proizvodnjom sportske opreme.
Firma se nalazi u Arilju, u naselju Cerova, i zapošljava oko 25 radnika.

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