Politika
"PREDSEDNIČE, MOGU LI DA POLJUBIM MINISTARKU?" Hit scena tokom obilaska fabrike u Arilju
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posetio firmu sportske opreme “Sportex”.
Sa Vučićem u obilasku je i ministarka Andrijana Mesarović, koja je navela da je firma od države dobila bespovratna sredstva od milion dinara.
- Doneli smo vam rešenje o tome - rekla je ministarka.
Na to je vlasnik firme Dragan Simović upitao da li može da poljubi ministarku.
- Predsedniče, mogu li da poljubim ministarku? - upitao je, na šta je dobio potvrdan odgovor.
Sportex je kompanija sa dugom tradicijom u tekstilnoj i sportskoj industriji, koja se danas bavi proizvodnjom sportske opreme.
Firma se nalazi u Arilju, u naselju Cerova, i zapošljava oko 25 radnika.
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