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Blokader Savo Manojlović navodno je išao da gasi požare, a zapravo se doterao i namestio da pozira.

Slika lidera Pokreta "Kreni - promeni" sve govori. Manojlović se našao na udaru komentara, među kojima su i brojni blokaderi osudili njegovo poziranje, od predsednika opozicionog pokreta "Solidarnost" Gorana Ješića do "studenata".

"Ali ova nudilja koja svaku, ali baš svaku muku ove zemlje iskoristi za ličnu promociju", navodi se na društvenoj mreži "Iks" i dodaje se:

Foto: Printscreen/X