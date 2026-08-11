Slušaj vest

Blokaderi su još jednim svojim potezom pokazali da im smeta sve što je srpsko! Naime, oni su naveli da imena sportskih saveza u Srbiji sada kao prvu reč sadrže "srpski", i da će to promeniti čim dođu na vlast!

Očigledno je da se njihova histerija protiv svega što je srpsko nastavlja, iako promena naziva ne znači bilo kakvu diskriminaciju u praksi. Naravno da i Mađari i Rumuni i sve ostale nacionalne manjine u Srbiji mogu da budu članovi naših saveza.

Screenshot 2026-08-11 173158.png
Foto: iks printscreen

Jasno je da, ukoliko bi se blokaderi dokopali vlasti, ništa u Srbiji više ne bi smelo da bude srpsko - dotle ide njihovo ludilo!

Ne propustitePolitikaPAVLOVIĆ OSUDIO PRETNJE UPUĆENE ŽARKU MIĆINU: "Političke razlike ne smeju da budu poziv na nasilje"
viber_image_2026-08-09_17-09-41-416.jpg
PolitikaBLOKADERSKI RAT DO ISTREBLJENJA! Pukla "ujedinjena" opozicija, sevaju uvrede i optužbe: Đilas trula jabuka, DS udario na PSG, ZLF odjavio studente TOTALNI HAOS
Dragan Đilas
PolitikaOPŠTI HAOS MEĐU BLOKADERIMA! Rade Panić žestoko udario na Đilasa: "Sa trulim jabukama nema promena"
Djilas.jpg
Politika"POBIŠE SE LJUDI DA SE UČLANE KOD VAS" RAT MEĐU BLOKADERIMA! Bukti između PSG i DSG: Grbović opleo po Tataloviću, Radovanović FINIŠIRAO! Ko tu koga više bije?
Screenshot 2026-05-03 105700.jpg