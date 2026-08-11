Politika
BLOKADERIMA SMETA SVE ŠTO JE SPRSKO! Pogledajte najnoviji izliv histerije: Evo šta bi uradili kada bi se dokopali vlasti
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Blokaderi su još jednim svojim potezom pokazali da im smeta sve što je srpsko! Naime, oni su naveli da imena sportskih saveza u Srbiji sada kao prvu reč sadrže "srpski", i da će to promeniti čim dođu na vlast!
Očigledno je da se njihova histerija protiv svega što je srpsko nastavlja, iako promena naziva ne znači bilo kakvu diskriminaciju u praksi. Naravno da i Mađari i Rumuni i sve ostale nacionalne manjine u Srbiji mogu da budu članovi naših saveza.
Foto: iks printscreen
Jasno je da, ukoliko bi se blokaderi dokopali vlasti, ništa u Srbiji više ne bi smelo da bude srpsko - dotle ide njihovo ludilo!
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