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Odluka pokrajinskiog poslanika Miroslava Ilića iz Pokreta slobodnih građana koji je učestvovao u formiranju druge poslaničke grupe, bez da je centrali bilo šta rekao izazvala je novu fazu rata među blokaderima.

Naime, u Skupštini AP Vojvodine formirana je poslanička grupa "Vojvodina uz studente", koju čine poslanici Demokratske stranke Ljiljana Gusić i Daniel Kovačić, Miroslav Ilić iz Pokreta slobodnih građana, Tatjana Ljubišić iz Zeleno-levog fronta i nezavisni pokrajinski poslanik Radivoje Jovović, koji je na društvenim mrežama objavio da će ova poslanička grupa podržavati tzv. studenstki pokret.

Danas se, nakon ove odluke, oglasio Vojvođanski odbor Pokreta slobodnih građana.

- Vojvođanski odbor Pokreta slobodnih građanasaopštava da je pokrajinski poslanik PSG Miroslav Ilić, u ličnom svojstvu i bez odluke Pokreta slobodnih građana, zajedno sa nekoliko poslanika drugih stranaka, učestvovao u formiranju poslaničke grupe "Vojvodina uz studente" u Skupštini AP Vojvodine - navodi se u saopštenju blokaderskog pokreta.

Ova odluka inicirao je novu turu napada na PSG, koji su blokaderi otvoreno kritikovali.