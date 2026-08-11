NEMOJTE DA SE FOLIRATE DA STE ZA DIJALOG! Vučić o situaciji na KiM: Ovo je bio najlošiji razgovor Mojsilovića i komandanta KFOR-a
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnje posete Arilju govorio i o situaciji na KiM i povlačenju KFOR-a sa mosta na Ibru.
Prethodno je portparolka Evropske komisije (EK) Anita Hiper govorila o potencijalnoj promeni vodotoka reke Ibar i rekla da insistira na dijalogu, na šta se i Vučić osvrnuo odgovarajući na pitanje novinara.
"Moje pitanje portparolki EK je: da li to mislite na dijalog na koji ste stavili potpis, o formiranju ZSO? Ili na dijalog o svakodnevnom progonu Srba, teroru nad Srbima, na rušenje srpskih kuća? Onda ste se setili da reagujete na vodotokove. Da zaštitite svoje albanske poslušnike", rekao je Vučić i dodao:
"Razgovarao je Mojsilović sa komandantom KFOR-a, on kaže da nema problema, da će tzv. kosovska policija to da radi sa njima. Okej, znamo sa čim imamo posla. Samo nemojte da se folirate da ste za dijalog jer niste. Albanci su imali jednu obavezu, a nisu je ispunili. Tražite da vam se izvinjavamo, jer vi ste mnogo fini, a mi smo nevaljali. U takvom svetu živimo. Ovo je bio najlošiji razgovor Mojsilovića sa komandantom KFOR-a".