Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnje posete Arilju govorio i o situaciji na KiM i povlačenju KFOR-a sa mosta na Ibru.

Prethodno je portparolka Evropske komisije (EK) Anita Hiper govorila o potencijalnoj promeni vodotoka reke Ibar i rekla da insistira na dijalogu, na šta se i Vučić osvrnuo odgovarajući na pitanje novinara.

"Moje pitanje portparolki EK je: da li to mislite na dijalog na koji ste stavili potpis, o formiranju ZSO? Ili na dijalog o svakodnevnom progonu Srba, teroru nad Srbima, na rušenje srpskih kuća? Onda ste se setili da reagujete na vodotokove. Da zaštitite svoje albanske poslušnike", rekao je Vučić i dodao: