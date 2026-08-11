- I sada Milo Lompar , kao genijalni produkt svoje misli i kao nacionalizam za 21. vek, traži upravo ono na šta je Sava Tekelija upozoravao kao na najveću opasnost po naš narod i što se, vek nakon Tekelijine smrti, pokazalo tragično istinitim. Uz „patriote“ poput Lompara, neprijatelj nam i ne treba... - napisao je Jovanov na mreži Iks.