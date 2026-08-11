Politika
"SRBIJI UZ 'PATRIOTE' POPUT LOMPARA NEPRIJATELJ I NE TREBA" Jovanov: Traži upravo ono na šta je Sava Tekelija upozoravao kao na najveću opasnost po naš narod
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Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov ocenio je danas da Srbiji, uz „patriote“ poput Lompara, neprijatelj i ne treba.
- I sada Milo Lompar , kao genijalni produkt svoje misli i kao nacionalizam za 21. vek, traži upravo ono na šta je Sava Tekelija upozoravao kao na najveću opasnost po naš narod i što se, vek nakon Tekelijine smrti, pokazalo tragično istinitim. Uz „patriote“ poput Lompara, neprijatelj nam i ne treba... - napisao je Jovanov na mreži Iks.
On je podelio izreku Tekelije : manite se tih naziva Bosanac, Dalmatinac, Crnogorac, Srbijanac jer će neko naći opravdanje da od tih pokrajinskih naziva napravi posebne narode".
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