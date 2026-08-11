On je dodao da to nije sve već da će biti potpuno sređena glavna ulica i napravljen najlepši centar u zapadnoj Srbiji - mesto na koje će svaki Ariljac moći da bude ponosan.

- Škola „Stevan Čolović“ ima mnogo đaka, dok veliki broj dece čeka mesto u vrtiću. To moramo da rešimo, jer nema važnijeg ulaganja od ulaganja u našu decu i njihovu budućnost. Uredićemo i put uz Rzav, kako bi ljudi ovde živeli lakše, bezbednije i bolje. Naš posao je da ono o čemu se godinama i decenijama govorilo konačno pretvorimo u delo. Nećemo stati i nećemo se zadovoljiti malim rezultatima. Nastavićemo da radimo, da gradimo i da se borimo za Arilje i za svakog čoveka koji ovde živi - naveo je predsednik.