"REŠAVANJE PROBLEMA VODOSNABDEVANJA JE NAJVAŽNIJE" Vučić sumirao posetu Arilju: Nastavićemo da gradimo i da se borimo za Arilje i za svakog čoveka
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima u Arilju.
- Mnogo važnih stvari radimo za Arilje, ali je rešavanje problema vodosnabdevanja među najvažnijima. Ljudi ovog kraja predugo čekaju da to pitanje bude rešeno. Završetkom brane „Svračkovo“ stavićemo tačku na priču koja traje decenijama i obezbediti sigurno i stabilno snabdevanje vodom - napisao je Vučić.
On je dodao da to nije sve već da će biti potpuno sređena glavna ulica i napravljen najlepši centar u zapadnoj Srbiji - mesto na koje će svaki Ariljac moći da bude ponosan.
- Škola „Stevan Čolović“ ima mnogo đaka, dok veliki broj dece čeka mesto u vrtiću. To moramo da rešimo, jer nema važnijeg ulaganja od ulaganja u našu decu i njihovu budućnost. Uredićemo i put uz Rzav, kako bi ljudi ovde živeli lakše, bezbednije i bolje. Naš posao je da ono o čemu se godinama i decenijama govorilo konačno pretvorimo u delo. Nećemo stati i nećemo se zadovoljiti malim rezultatima. Nastavićemo da radimo, da gradimo i da se borimo za Arilje i za svakog čoveka koji ovde živi - naveo je predsednik.