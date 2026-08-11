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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Andrašu Baki izbor za predsednika Mađarske.

"U ime građana Republike Srbije i u svoje ime, upućujem čestitke Andrašu Baki povodom izbora za predsednika Mađarske", naveo je Vučić na društvenoj mreži "Iks" i dodao:

"Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo bliske odnose Srbije i Mađarske, na dobrobit naših građana".

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