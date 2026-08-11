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Ministar za evropske integracije Nemanja Starović objasnio je u nekoliko rečenica svu nedoslednost i licemerje političke Podgorice, u ovom slučaju šefa te politike Milojka Spajića, koji je optužio predsednika Aleksandra Vučića da neće dobrosusedske odnose, samo zato što ne da da iko, pa ni tamošnji politički establišment maltretira Srbiju.

- Zanimljivo je kako o dvostrukim standardima drži lekcije neko ko se tako revnosno bori za teritorijalnu celovitost Ukrajine, a u isto vreme mirno prihvata rasparčavanje Srbije. Šalje diplomatu na proslavu zločinačke "Oluje", dok bojkotuje komemoraciju žrtava. I sve to, naravno, u ime "jasne evropske politike". Pod taj kišobran, čini se, može da stane i najveća nedoslednost - ističe Starović i dodaje:

- Pitanja za premijera Spajića su suvišna, sve je već kristalno jasno.

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