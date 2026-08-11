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Kasno popodne u selu Dren, u opštini Zubin Potok, prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici kosovske policije upali su u njegov porodični dom, a nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga, saoštila je večeras Srpska lista.

- Prema njegovim rečima, nakon toga su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno tukli crevom za vodu, nanevši mu višestruke telesne povrede i, prema prvim informacijama, prelome rebara. Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljanja zahtevali da prizna da je za vreme rata počinio ratni zločin nad Albancima - navodi se. 

Nenada Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

Dodaje se da je Nenad nakon toga ostavljen vezan za drvo. Uz pomoć prijatelja je oslobođen i prevezen u Dom zdravlja u Zubinom Potoku, a zatim u KBC Kosovska Mitrovica, gde je u toku medicinska opservacija i utvrđivanje stepena zadobijenih povreda.

Po rečima meštana Drena, Nenad Rašković je pošten i častan čovek, bez ikakve mrlje u svom životu, koji nikada nije imao problema sa zakonom.

Nenad Drašković
Foto: TV Most

Srpska lista najoštrije osuđuje navodno brutalno postupanje prema Nenadu Raškoviću i zahteva hitnu, nezavisnu i potpunu istragu svih okolnosti ovog slučaja, kao i utvrđivanje odgovornosti svih koji su u njemu učestvovali.

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Prebijeni Nenad Rašković iz Zubinog Potoka u bolnici Izvor: Kurir

- Pozivamo predstavnike međunarodne zajednice, KFOR i EULEKS da hitno ispitaju sve navode o ovom događaju i preduzmu mere iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve činjenice i obezbedila zaštita prava i bezbednosti građana, jer se pojavljuju podaci da su se slična mučenja i prebijanja dogodila i još nekim građanima ali oni iz straha nisu to prijavili - navodi se u saopštenju.

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