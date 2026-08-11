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Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da nije čudo što političari u Podgorici po ko zna koji put jedinu spasilačku slamku za sopstvenu političku nestabilnost traže u napadima na Aleksandra Vučića i Srbiju.

“Za razliku od vas koji bez pogovora klimate glavom na svaku direktivu iz inostranstva, Aleksandar Vučić odgovara jedino narodu Srbije. Srbija ne poklanja oružje, niti se svrstava u tuđe ratove. A ni ne prodajemo ga ni ruskoj, ni ukrajinskoj strani. Mi apelujemo od prvog dana na uspostavljanje mira. To što vi namensku industriju nemate, pa ne razumete kako funkcioniše globalna trgovina, vaš je problem”, naveo je Vučević na mreži X, reagujući na objavu crnogorskog premijera Milojka Spajića o dvostrukim standarima Srbije.

Vučević ukazuje i na dvostruke standarde Crne Gore, navodeći da lekcije Srbiji drže oni koji su pogazili međunarodno pravo priznavanjem lažne države ''Kosovo'', suprotno volji sopstvenih građana, a sada se, kako kaže, zaklinju u princip teritorijalnog integriteta drugih država.

''Kada naučite šta znači dosledno poštovanje Povelje UN, onda se javite da govorite o principima'', poručio je Vučević.

Prema njegovim rečima, Aleksandar Vučić je jedini lider u Evropi koji godinama uspeva da sačuva vojnu neutralnost, ne uvodi sankcije Rusiji i pri tome čuva stabilnost celog regiona, uključujući i crnogorsku ekonomiju, koja u velikoj meri počiva na novčanom prilivu od srpskih turista.