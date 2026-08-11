ZVANIČNA PODGORICA POKAZALA DA SRBIJI ŽELI SVE NAJGORE Brnabić Spajiću: Ne pričajte o Vučiću i principijelnosti vi koji ni jedan princip nemate osim poslušnosti
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić navodi da je zvanična Podgorica pokazala da Srbiji i srpskom narodu želi sve najgore.
Ana Brnabić je reagovala na sramnu objavu crnogorskog premijera Milojka Spajića o navodnim dvostrukim standardima Srbije.
"Nažalost, zvanična Podgorica, a ne Crna Gora, je pokazala da Srbiji i srpskom narodu želi sve najgore. Priznali ste jednostrano proglašanje tzv. nezavisnosti naše pokrajine Kosova i Metohije. Niste bili uz nas dok smo plakali za žrtvama najvećeg etničkog čišćenja na evropskom kontinentu, ratnog zločina pod nazivom Oluja, već ste bili uz one koji slave proterivanje i ubijanje Srba samo zato što su Srbi. Ne dozvoljavate da srpski jezik bude zvanični jezik u Crnoj Gori iako ga priča više od 40% stanovništva", napisala je Ana Brnabić na platformi "Iks" i dodala:
"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vam je bio dobar kada je trebao da pomogne da dođete na vlast, ali vam je sada PR Rusije. Kad neko nema kičmu i obraz, kao što vi nemate ni kičmu ni obraz, to tako izgleda. Za kraj, Srbija ima principijelan stav - mi poštujemo međunarodno pravo uvek i bez izuzetka. Vama kako narede - nekada su granice nepovredive, a nekada su nebitne. Ne pričajte o Vučiću i principijelnosti vi Milojko Spajiću koji ni jedan princip nemate osim slepe poslušnosti".