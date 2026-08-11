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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić navodi da je zvanična Podgorica pokazala da Srbiji i srpskom narodu želi sve najgore.

Ana Brnabić je reagovala na sramnu objavu crnogorskog premijera Milojka Spajića o navodnim dvostrukim standardima Srbije.

"Nažalost, zvanična Podgorica, a ne Crna Gora, je pokazala da Srbiji i srpskom narodu želi sve najgore. Priznali ste jednostrano proglašanje tzv. nezavisnosti naše pokrajine Kosova i Metohije. Niste bili uz nas dok smo plakali za žrtvama najvećeg etničkog čišćenja na evropskom kontinentu, ratnog zločina pod nazivom Oluja, već ste bili uz one koji slave proterivanje i ubijanje Srba samo zato što su Srbi. Ne dozvoljavate da srpski jezik bude zvanični jezik u Crnoj Gori iako ga priča više od 40% stanovništva", napisala je Ana Brnabić na platformi "Iks" i dodala: